مع التقلبات الجوية.. غرامة بالملايين لناشري المعلومات المغلوطة عن الطقس بالقانون

تشهد الأحوال الجوية تقلبات مستمرة، حيث اشتدت الرياح بشكل كبير تتراوح سرعتها بين 40 إلى 50 كم/س على أغلب الأنحاء، مع توقعات من الهيئة العامة للارصاد الجوية بسقوط امطار في بعض المناطق.

وبالتزامن مع ذلك جاء القانون رقم 25 لسنة 2023 ليضع ضوابط واضحة لممارسة أنشطة وخدمات الأرصاد الجوية، في إطار سعي الدولة إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي، وضمان دقة المعلومات المتداولة بشأن الطقس والمناخ.

ويستهدف القانون الحد من الفوضى المعلوماتية والشائعات التي قد تؤثر سلبا على قطاعات متعددة مثل الطيران والزراعة والنقل.

عقوبات للمخالفين

نصت المادة (13) من القانون على فرض غرامات مالية كبيرة على كل من يخالف أحكامه، حيث تتراوح العقوبة بين 50 ألف جنيه و5 ملايين جنيه، وذلك دون الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قوانين أخرى ذات صلة.

أبرز الأفعال المُجرّمة

حدد القانون مجموعة من المخالفات التي تستوجب العقوبة من أبرزها:

تقديم خدمات الأرصاد دون ترخيص: يُحظر تقديم أي خدمات متعلقة بالأرصاد الجوية خارج إطار الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص رسمي منها.

إنشاء أو تشغيل محطات بدون موافقة: يُمنع إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أو مراكز تنبؤات (جوية أو بحرية) دون تصريح معتمد.

نشر معلومات غير صحيحة: يُعاقب القانون على نشر بيانات أو أخبار غير دقيقة حول حالة الطقس، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة نشر أخرى.

نسبة معلومات كاذبة إلى الهيئة: يحظر إصدار أو نشر بيانات أو دراسات ونسبتها إلى الهيئة العامة للأرصاد الجوية دون وجه حق.