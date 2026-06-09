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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد| المحافظ تبحث إنشاء مجمع صناعات غذائية ومدرسة تكنولوجية.. وتلتقي وفد شركة طيران الخدمات البترولية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد تبحث إنشاء مجمع صناعات غذائية و مدرسة تكنولوجية تطبيقية

ناقشت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، خلال لقائها بوفد إحدى شركات القطاع الخاص للتطوير الصناعي عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية الجاري الإعداد لتنفيذها بالمحافظة بالشراكة مع هيئة تنمية الصعيد، بحضور المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، والدكتورة روضة يوسف مدير فرع الهيئة بالمحافظة.

تناول اللقاء بحث إنشاء مجمع صناعات غذائية متكامل على مساحة (١٠٠) فدان للتوسع في دعم الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، وإنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية في مجال الصناعات الغذائية.

من ناحية أخرى، ناقشت المحافظ آليات تنفيذ منظومة التحول الرقمي للقطاع الزراعي، والتي تعتمد على استخدام تقنيات الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي لإعداد خريطة زراعية رقمية تفاعلية للمحافظة، وتحليل خصائص التربة، ومتابعة الزراعات والإنتاجية، بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز كفاءة الاستثمار الزراعي.

لمتابعة المرحلة الثانية بمشروع "الواحات الخضراء"..
محافظ الوادي الجديد تلتقي وفد شركة طيران الخدمات البترولية

التقت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم ، وفد شركة طيران الخدمات البترولية؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع "الواحات الخضراء" الجاري تنفيذه بمركز الخارجة، وذلك في إطار استكمال أعمال المرحلة الثانية للمشروع تمهيدًا لتسليمها للمستفيدين من أبناء المحافظة، بحضور الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والمهندسة عاليه علي مدير عام إدارة المسؤولية المجتمعية بالشركة، والدكتور إيهاب زغلول المدير التنفيذي للمشروع والوفد المرافق.

وثمنت المحافظ جهود الشراكة المثمرة مع الشركة من خلال دورها المجتمعي في دعم المشروعات التنموية الرامية إلى تمكين الشباب وتوفير مشروعات صغيرة كفرص عمل، كما بحثت خلال اللقاء استعراض ما تم تنفيذه من أعمال البنية التحتية والتجهيزات الفنية بالمشروع، والتي شملت تركيب منظومة الطاقة الشمسية وشبكات الري الحديث، موجهةً بسرعة استكمال الأعمال المتبقية ورفع معدلات التنفيذ، والتوسع في تطبيق التجربة بمختلف مراكز المحافظة، مع الانتهاء من كافة التجهيزات التشغيلية واللوجستية خلال الفترة المقبلة؛ تمهيدًا لافتتاح المشروع وتسليم المساحات المخصصة للمستفيدين ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

هيئة سلامة الغذاء تحرر 22 محضرًا تموينيًا في الوادي الجديد

شنت هيئة سلامة الغذاء ومديرية تموين الوادي الجديد بالتنسيق مع مباحث التموين حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية بمراكز المحافظة الخمس وتحرير 22 محضرًا متنوعًا.

ضبط منتجات مجهولة المصدر

وقالت محافظة الوادي الجديد في بيان لها، إن تلك المخالفات اشتملت على منتجات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإعدام بعض المنتجات غير الصالحة للاستهلاك من قبل هيئة سلامة الغذاء.

وأكدت مديرية التموين بالوادي الجديد استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف الأحياء واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحقيق الانضباط والاستقرار داخل الأسواق.

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