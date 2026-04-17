الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلمانية: "حياة كريمة" نقلة نوعية لتمكين الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة في القرى الأكثر احتياجًا

أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تمثل نقلة نوعية حقيقية في مسار التمكين الاقتصادي للشباب المصري، مشيرة إلى أنها لم تقتصر على تطوير البنية التحتية داخل القرى الأكثر احتياجًا، بل امتدت لتضع الإنسان المصري في صدارة أولوياتها باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة.

وأوضحت "الصبان"، أن المبادرة نجحت في تحقيق تأثير ملموس على أرض الواقع من خلال توفير مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب، عبر إشراكهم في تنفيذ المشروعات القومية داخل قراهم، وهو ما ساهم بشكل كبير في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة للأسر المصرية.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن "حياة كريمة" تبنت رؤية متكاملة لدعم ريادة الأعمال، حيث عملت على توفير بيئة حاضنة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال التعاون مع جهاز تنمية المشروعات والبنوك الوطنية، لتقديم تمويلات ميسرة وبرامج دعم فني متكاملة، بما يضمن استدامة هذه المشروعات وتحقيقها لعوائد اقتصادية حقيقية.

وأشارت النائبة ولاء الصبان إلى أن المبادرة أولت اهتمامًا كبيرًا بملف التأهيل والتدريب المهني، من خلال إطلاق برامج تدريبية متخصصة ومجمعات للحرف اليدوية، بالإضافة إلى تنظيم ملتقيات توظيفية لربط الشباب بسوق العمل، مؤكدة أن هذه الجهود ساهمت في إعداد كوادر شابة مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل الحديث.

واختتمت النائبة ولاء الصبان تصريحها بالتأكيد على أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" نجحت في تحويل طاقات الشباب في الريف المصري إلى قوة إنتاجية فاعلة، وأسهمت في خلق بيئة اقتصادية واجتماعية داعمة تضمن لهم مستقبلًا أكثر استقرارًا، بما يعزز من جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة

