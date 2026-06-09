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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ورشة عمل بمستشفى رمد بني سويف لتدريب الأطباء على جراحات الفاكو

مستشفي الرمد ببني سويف
مستشفي الرمد ببني سويف

نظم مستشفى رمد بني سويف ورشة عمل متخصصة لتدريب عدد من الأطباء على إجراء عمليات الفاكو (جراحات المياه البيضاء)، وذلك برعاية الأستاذ الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وتحت إشراف الدكتورة حنان حسين، مدير إدارة  الطب العلاجى، والدكتورة خلود محمد، مدير إدارة المستشفيات.

استهدفت الورشة صقل المهارات الجراحية للأطباء المشاركين وتعزيز خبراتهم العملية وفق أحدث المعايير الطبية، من خلال التدريب العملي والنظري على تقنيات جراحات الفاكو، بإشراف نخبة من استشاريي طب وجراحة العيون.

وشارك في تنفيذ الورشة الدكتورة هدى رجب، مدير مستشفى رمد بني سويف، والدكتور وسيم محمود، رئيس قسم العمليات، والدكتور محمد عبد العزيز، استشاري طب وجراحة العيون بالمستشفى، حيث قدموا تدريبًا مكثفًا للأطباء المشاركين، مع التركيز على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا النوع من الجراحات.

وتأتي هذه الورشة ضمن جهود مديرية الشؤون الصحية ببني سويف لدعم التعليم الطبي المستمر، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

بني سويف رمد بني سويف صحة بني سويف

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