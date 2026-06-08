تقديم 2500خدمة طبية خلال قافلة مجانية لصحة بني سويف في قرية الشوبك بإهناسيا

نفذت مديرية الصحة ببني سويف،برئاسة الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة،قافلة طبية علاجية مجانية بقرية الشوبك مركز إهناسيا، في إطار خطة وزارة الصحة للوصول بالخدمات الطبية إلى المناطق الأكثر احتياجًا والأسر الأولى بالرعاية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف بتكثيف القوافل الطبية وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين بمختلف قرى المحافظة.



شهدت القافلة، التي تم تنفيذها على مدار يومي 6 و7 يونيو الجاري، تحت إشراف فريق القوافل الطبية العلاجية برئاسة الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل،والدكتور محمد خلف مسؤول الإمداد الطبي، طه كمال المسؤول المالي والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد عجمي مسؤول إعداد وتجهيز موقع العيادات، تقديم الخدمات الطبية من خلال 7 عيادات في 6 تخصصات شملت الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والجلدية وتنظيم الأسرة.

تم الكشف على 751 مواطنًا وصرف العلاج لهم بالمجان، إلى جانب إجراء 121 تحليل دم و122 تحليل طفيليات، و9 حالات أشعة عادية، و49 حالة موجات فوق صوتية، فضلاً عن تحويل 3 مرضى لإجراء تقارير طبية على نفقة الدولة وتحويل حالتين إلى المستشفيات لاستكمال العلاج والفحوصات اللازمة.

تضمنت القافلة تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات التوعية الصحية المختلفة، من بينها متابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وسلامة الغذاء، وترشيد استخدام الأدوية، إلى جانب نشر رسائل التوعية الخاصة بمبادرة "365 يوم سلامة".

وتم إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 300 مواطن، ليصل إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية التي قدمتها القافلة إلى 2534 خدمة متنوعة، بما يعكس جهود الدولة في دعم المنظومة الصحية وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات الطبية للمواطنين.