الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

حقيقة منع المنتقبات من دخول مستشفيات الأزهر.. قرارات عاجلة من الإمام الأكبر

محمد صبري عبد الرحيم

أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارات عاجلة عقب واقعة خطف رضيعة من مستشفى الحسين، تضمنت السماح بدخول المنتقبات مع التحقق من الهوية من خلال عناصر أمن نسائية داخل غرفة مخصصة، إلى جانب تفتيش جميع الزائرين مع تشديد الإجراءات على أقسام النساء والتوليد والحضّانات، مع التأكيد على أن يتم تفتيش السيدات بواسطة عناصر أمن نسائية حفاظًا على الخصوصية.

قرارات عاجلة من شيخ الأزهر

وكشف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر والمشرف على المستشفيات الجامعية، تفاصيل الاجتماع  الذي عُقد مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشأن واقعة الطفلة بمستشفى الحسين الجامعي.

تفتيش جميع زائري المستشفى

وأوضح «صديق» أن الإمام الأكبر شدد خلال الاجتماع على ضرورة تفتيش جميع زائري المستشفى، مع تشديد الإجراءات على أقسام النساء والتوليد وحضّانات الأطفال، مؤكدًا أن أعمال التفتيش تشمل الجميع، خاصة النساء، على أن تتم بواسطة عناصر أمن نسائية، للتحقق من هوية المترددين على هذه الأقسام.

العثور على الطفلة المخطوفة بمستشفى الحسين

وكانت الأجهزة الأمنية نجحت في تحديد مكان المتهمة والقبض عليها وإعادة الرضيعة سالمة إلى أسرتها، حيث تمت إحالة الجانية إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

سيدة مجهولة تعرض المساعدة

وأدلت الأم بأقوال مؤثرة خلال التحقيقات، أكدت فيها أنها لم تتخيل أن تتحول لحظة عفوية إلى مأساة حقيقية، موضحة أنها كانت تمر بموقف صعب بسبب بكاء طفلتها المستمر قبل أن تتدخل سيدة مجهولة وتعرض مساعدتها.

الواقعة حدثت بشكل مفاجئ

وأوضحت الأم أنها سلمت طفلتها للمتهمة بحسن نية كاملة بعدما أبدت الأخيرة رغبتها في تهدئة الصغيرة، مؤكدة أنها لم تشك للحظة في نوايا السيدة واعتقدت أنها تتلقى مساعدة إنسانية عادية في ظل شعورها بالإرهاق الشديد عقب الولادة.

وأضافت الأم أن المتهمة استغلت انشغالها في لحظة خاطفة وقامت بالفرار بالطفلة، مشيرة إلى أن الواقعة حدثت بشكل مفاجئ وصادم دون أن تتمكن من التصرف أو اللحاق بها.

لم أتوقع غدراً من السيدة المنتقبة

وأقرت الأم أمام جهات التحقيق بأن هذا التصرف العفوي كان سبباً في وقوع الحادث، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع غدراً من السيدة، فيما تواصل النيابة تفريغ كاميرات المراقبة داخل مستشفى الحسين الجامعي ومحيطها لتوثيق حركة المتهمة وتدقيق كافة التفاصيل الجارية.

وتعود تفاصيل الواقعة بحسب إدارة المستشفى، إلى تسليم الطفلة لوالدتها فور استقرار حالتها الصحية عقب الولادة مباشرة، قبل أن تطلب الأم من سيدة منتقبة متواجدة معها بالغرفة حمل الرضيعة لمساعدتها.

وحدثت الواقعة في وجود الجدة قبل أن تختفي الطفلة لاحقاً في ظروف غامضة وهو ما استدعى استنفاراً أمنياً سريعاً أدى لضبط المتهمة واستعادة الرضيعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

