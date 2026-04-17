6 ساعات برفقة الأم| تفاصيل مثيرة في أقوال والد رضيعة مستشفي الحسين أمام النيابة

كشف والد رضيعة الحسين لـ نيابة الجمالية الجزئية، إنه تلقى اتصالا من زوجته باختطاف رضيعهما من داخل غرفة الحضانة بمستشفى الحسين، كما أن زوجته كانت برفقة والدتها التي خرجت من المستشفى لجلب أدوية احدي الصيدليات ، جلست سيدة منقبة بجوار زوجته وادعت أنها تنتظر اختها التي علي وشك الولادة وظلت 6 ساعات وبعدها فعلت فعلتها .

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى والبرامج التليفزيونية بشأن إختطاف طفلة حديثة الولادة من داخل إحدى المستشفيات بالقاهرة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14/ الجارى تبلغ لقسم شرطة الجمالية من إحدى السيدات بتعرض طفلتها الرضيعة للإختطاف أثناء تواجدها بالمستشفى .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة بدر) وبصحبتها الطفلة المختطفة ، كما تبين من الفحص قيام المذكورة بإيهام زوجها بكونها حامل لسابقة تعرضها للإجهاض ، وقامت بإختطاف الطفلة والإدعاء بولادتها .

على الفور تم عرض الطفلة المذكورة على مستشفى الشرطة للتأكد من سلامتها ، حيث تم التأكد من كونها بحالة صحية جيدة وتم تسليمها لذويها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .