مصرع شخص دهسته سيارة نقل ثقيل في الوادي الجديد

لقي شخص مصرعه، مساء اليوم الخميس، إثر تعرضه للدهس بواسطة سيارة نقل ثقيل في نطاق مصنع البطاطس بمنطقة شرق العوينات التابعة لمحافظة الوادي الجديد.



تفاصيل الحادث

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن محافظة الوادي الجديد، إخطارًا يفيد بوصول جثة شخص إلى مستشفى الداخلة العام.

وتبين من الفحص، مصرع سعيد عبد الرؤوف عبد المقصود، 41 عامًا، ومقيم بمحافظة الجيزة، بعدما دهسته سيارة نقل ثقيل داخل نطاق مصنع البطاطس في شرق العوينات.

كما انتقلت الإسعاف إلى مكان البلاغ، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى الداخلة العام، حيث أُودع تحت تصرف النيابة العامة، مع تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.