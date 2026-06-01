طريقة عمل حواوشي السجق للشيف شربيني

يعد حواوشي السجق من الأكلات الشهية التي يمكن تناولها عقب احتفالات عيد الأضحى المبارك لكسر الروتين أصناف اللحوم والاطباق الرئيسية التقليدية.

نعرض لكم طريقة عمل حواوشي السجق من خلال خطوات الشيف الشربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

لحمة مفرومة

سجق شرقي

بصل

ثوم

كرات

كرفس

زعتر

فلفل رومي

فلفل حار

طماطم مكعبات صغيرة

ملح

فلفل

كمون

بهارات

بابريكا

جنزبيل

بصل بودرة

ثوم بودرة

شطة

خبز بلدي

طريقة عمل حواوشي السجق

في بولة كبيرة اخلطي كل المكونات مع اللحمة المفرومة والسجق ثم كل البهارات وقلبيهم جيدا .

احشى الحواوشي في العيش البلدي وادهني الوجه بالزيت ثم ادخليه في الفرن حتى تمام النضج ويقدم.