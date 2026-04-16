انقلبت به المقطورة.. مصرع عامل غرقًا في ترعة بكفر الشيخ

لقي عامل بإحدى قرى مركز سيدي سالم بكفر الشيخ، اليوم مصرعه غرقًا إثر انقلاب مقطورة زراعية محملة بالطوب كان يستقلها في إحدى المجاري المائية بقرية منشية علي.

كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا بوصول م.ع 42 سنة، عامل، يقيم بقرية شوغي، إلى مستشفى سيدي سالم المركزي جثة هامدة.

بالفحص تبين أنه أثناء استقلال المتوفى أعلى مقطورة زراعية دون لوحات معدنية محملة بالطوب ملحقة بجرار زراعي وسيره بجوار إحدى المجاري المائية بقرية منشية علي انحدرت المقطورة بالمجرى المائي ما أدى إلى سقوطه بالمياه وسقوط الحمولة عليه ووفاته غرقًا.

بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المتوفى، أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 2987 لسنة 2026م، جرى التحفظ على الجرار الزراعي والمقطورة، وأخطرت جهات التحقيق.