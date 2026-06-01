بالأسماء .. حركة تنقلات في الوحدات المحلية بدمياط

أعلن الدكتور حسام فوزى محافظ دمياط ، عن حركة تنقلات داخل الوحدات المحلية بالمحافظة.

تم انتداب، فاطمة عبد الحليم عطا ، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة رأس البر ، وسارة محمد شطا، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة ميت أبو غالب ، ونجلاء محمد عصر ، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الروضة.

كما تقرر انتداب ، داليا فكري الخولاني، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، ، والسعيد مسعد الجزار، مهندس مشروعات داخلي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا.

وأكد البيان الصادر عن محافظ دمياط أنه تقرر انتداب المهندس محمد مسعد هلالي، مهندس تنظيم بالوحدة المحلية لمدينة الروضة، وسوزان عثمان ، نائب رئيس مركز ومدينة كفر سعد لشؤون المدينة.