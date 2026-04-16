بعد عودتها | نائب رئيس جامعة الأزهر يطمئن على رضيعة مستشفى الحسين .. صور

وسط ابتسامات وحالة من الفرح؛ اطمأن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر المشرف العام على المستشفيات الجامعية، على سلامة الطفلة الرضيعة عقب تسليمها رسميًّا من إدارة مستشفى الحسين إلى أمها بعد تعرضها لحادث خطف أمس.

كما اطمأن نائب رئيس الجامعة على الحالة الصحية للأم، وأجرى معها حوارًا وديًّا أبدت فيه الأم خالص شكرها وتقديرها للمتابعة اللحظية من إدارة المستشفى، معربة عن تحول ساعات الحزن الماضية إلى سعادة لا توصف.

من جهته تقدم نائب رئيس الجامعة نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بخالص الشكر والتقدير إلى أجهزة الدولة المصرية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، على الجهود المبذولة لاستعادة الطفلة ودورها البطولي في تتبع خيوط الواقعة، مستندة إلى أحدث وسائل البحث والتحري، بما يعكس كفاءة مؤسسات الدولة المصرية في التعامل السريع والحاسم مع الواقعة.

يذكر أن الحادث لاقى متابعة لحظية من قيادات الأزهر الشريف وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ورئيس الجامعة، ونائبه للدراسات العليا، وعميد كلية الطب للبنين بالقاهرة، وإدارة المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر.

