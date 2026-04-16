«كنا على نياتنا».. خالة رضيعة مستشفى الحسين تروي لحظات الاختفاء الصادمة

كشفت علا عبد الله، خالة رضيعة مستشفى الحسين، تفاصيل مؤثرة حول واقعة اختفاء الطفلة عقب ولادتها مباشرة، موضحة أن الحادث وقع في ظروف إنسانية صعبة داخل المستشفى.

إجراء عملية الولادة

وقالت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة المحور، إن شقيقتها دخلت المستشفى في حالة طارئة بسبب معاناتها من مرض في القلب أثناء الحمل، وتم إجراء عملية الولادة بنجاح، إلا أنها لم تكن في وعيها الكامل بعد التخدير.

وأضافت أن الرضيعة كانت متواجدة داخل الغرفة بجوار والدتها، في وقت سادت فيه حالة من الارتباك عقب الولادة، مشيرة إلى أن سيدة منتقبة دخلت الغرفة مدعية تقديم المساعدة، وهو ما دفع الأسرة للاعتقاد بأنها من الطاقم الطبي أو من المعارف.

اختطاف داخل المستشفى

وأوضحت أن الأسرة تعاملت بحسن نية شديد، دون توقع حدوث واقعة اختطاف داخل المستشفى، قائلة: «كنا على نياتنا ومكنّاش متخيلين إن حاجة زي دي ممكن تحصل».

اكتشاف اختفاء الرضيعة

وأكدت أن السيدة استغلت هذه الأجواء وتمكنت من أخذ الطفلة دون أن يلاحظ أحد في البداية، ما تسبب في صدمة كبيرة للأسرة فور اكتشاف اختفاء الرضيعة، خاصة في ظل الظروف الصحية الصعبة للأم بعد الولادة.