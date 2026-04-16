بسمة وهبة ترفع القبعة للداخلية وتؤدي التحية العسكرية لهذا السبب

قالت الإعلامية بسمة وهبة إنها ارتدت "القبعة" في إشارة رمزية منها إلى وزارة الداخلية، مؤكدة أن هذا التصرف لم يكن من قبيل المصادفة، وإنما رسالة تقدير واحترام لجهود الوزارة.

التحية العسكرية

ورفعت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة المحور القبعة احتراما لوزارة الداخلية وأدت التحية العسكرية لها: "دخولي بالقبعة مش غلطة.. أنا لبست القبعة عشان أقول لوزارة الداخلية أنا برفع لكم القبعة.. شابوه.. حقيقي شابوه”، مشيرة إلى أن ما قامت به كان تعبيرًا عن امتنان صادق.

وأكدت وهبة أن وزارة الداخلية المصرية نجحت في زمن قياسي لم يتجاوز 24 ساعة في إعادة رضيعة مستشفى الحسين الجامعي بعد واقعة اختطافها، موضحة أن هذا النجاح جاء نتيجة عمل ميداني مكثف شاركت فيه فرق متخصصة ومتابعة دقيقة لكاميرات المراقبة، حيث تم تفريغ 122 كاميرا مراقبة إلى جانب مشاركة 8 فرق بحث جنائي متخصصة.

مواجهة الإرهاب بالتعاون مع القوات المسلحة

وأضافت أن هذا الإنجاز ليس جديدًا على وزارة الداخلية، التي نجحت سابقًا في مواجهة الإرهاب بالتعاون مع القوات المسلحة، وأسهمت في فرض حالة من الأمن في الشارع المصري، لدرجة أن رؤساء دول كبرى أشادوا بمستوى الأمن في مصر. وأشارت إلى أن هذه النجاحات تعزز ثقة المواطنين في الجهاز الأمني.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن مصر بلد أمن وأمان، مستشهدة بإشادات دولية سابقة، من بينها إشادة الرئيس الأمريكي، معتبرة أن ذلك يدعو المصريين للفخر. وشددت على أنها ستظل تكرر هذا الموقف “كل شوية” لتذكير الناس بما يتحقق من إنجازات أمنية على أرض الواقع.

https://www.facebook.com/reel/970249042321257?locale=ar_AR