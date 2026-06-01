أبوريدة يهنئ رئيسي الاتحاد الكونغولي و"كوسافا" بعد فوزهما بالانتخابات

بعث المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، برقية تهنئة إلى فيرون موسنجو أومبا بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد الكونغولي لكرة القدم، وإلى طارق بابيتسينج عقب انتخابه رئيسًا لاتحاد دول جنوب إفريقيا لكرة القدم "كوسافا".

وأعرب أبو ريدة عن خالص تمنياته لهما بالتوفيق والنجاح في مهامهما الجديدة، مؤكدًا ثقته في قدرتهما على مواصلة العمل من أجل تطوير كرة القدم وخدمة مصالح اللعبة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إلى سعادته الكبيرة بالثقة التي منحتهما إياها الجمعية العمومية، تقديرًا لجهودهما ودورهما في دعم مسيرة كرة القدم، متمنيًا لهما مزيدًا من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.

كما أكد أبو ريدة اعتزازه بالعلاقات المتميزة التي تربط الاتحاد المصري لكرة القدم بالاتحاد الكونغولي واتحاد "كوسافا"، معربًا عن تطلعه إلى استمرار التعاون المشترك بما يخدم تطوير كرة القدم في القارة الإفريقية.