السرير الفاضي | جدة رضيعة مستشفى الحسين تروي كواليس بداية الخدعة

عبّرت جدة رضيعة مستشفى الحسين عن امتنانها الكبير بعد عودة الطفلة إلى أسرتها، مؤكدة أن ما حدث كان صدمة قاسية انتهت بفرحة واطمئنان.

التعامل مع الواقعة

وقالت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور، إن الأسرة تعاملت بحسن نية مع السيدة التي دخلت غرفة الأم، معتقدين أنها من الطاقم الطبي أو من أقارب المريضة، مضيفة: «إحنا ناس على نياتنا أوي».

وأوضحت أن وجود سرير فارغ داخل الغرفة ساهم في تعزيز هذا الاعتقاد، حيث ظنوا أنها تخص مريضة أخرى أو «أختها» كما بدت في تصرفاتها، ما جعل وجودها يبدو طبيعيًا في ذلك الوقت.

الحالة الصحية للأم بعد الولادة

وأضافت أن الحالة الصحية للأم بعد الولادة زادت من حالة الارتباك، إذ كانت لا تزال تحت تأثير التخدير ولم تكن في وعي كامل، مشيرة إلى أنها كانت تتابعها هاتفيًا حتى الصباح، وتوصيها بالاهتمام بالطفلة دون أن تتوقع حدوث أي أمر غير طبيعي داخل المستشفى.

صدمة كبيرة للأسرة

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الواقعة كانت صدمة كبيرة للأسرة، لكنها انتهت بعودة الطفلة، معبرة عن شعورها بالأمان قائلة: «إحنا في وطن أمان.. وطن أمان بجد».