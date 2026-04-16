«صرخنا لساعات بلا استجابة».. خالة رضيعة الحسين تكشف ارتباك المستشفى في أولى لحظات الاختفاء

كشفت علا عبد الله، خالة رضيعة مستشفى الحسين، تفاصيل جديدة عن الساعات الأولى لاكتشاف اختفاء الطفلة، مؤكدة أن الأسرة واجهت حالة من الارتباك وغياب الاستجابة داخل المستشفى في بداية الواقعة.

عدم علم موظفي الاستقبال بواقعة الاختفاء

وقالت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة المحور، إن أفراد الأسرة فوجئوا بعدم علم موظفي الاستقبال بواقعة الاختفاء، موضحة: «لقينا الريسبشن مش عارف إن فيه طفلة اتخطفت أصلًا».

وأضافت أن الأسرة توجهت إلى الأمن داخل المستشفى للإبلاغ، إلا أنهم تلقوا ردودًا غير واضحة، وصلت إلى حد إنكار الواقعة في بدايتها، فضلًا عن عدم الاستجابة لطلب استدعاء الشرطة أو التعامل الفوري مع البلاغ.

عدم الاستيعاب أو التخبط

وتابعت: «كنا بنصرخ ونقول فيه طفلة اتخطفت بقالها ساعات ومفيش حد مهتم»، مشيرة إلى أن حالة من عدم الاستيعاب أو التخبط سيطرت على بعض الأقسام داخل المستشفى خلال اللحظات الأولى.

التأخير في التحرك

وأكدت أن هذا التأخير في التحرك زاد من حالة القلق والذعر داخل الأسرة، خاصة مع غياب التنسيق السريع بين الإدارات المختلفة، قبل أن تتطور الأمور لاحقًا ويتم التعامل مع الواقعة بشكل جاد.