عمرو الليثي يشيد بسرعة كشف واقعة خطف رضيعة مستشفى الحسين: جهود تُحسب لوزارة الداخلية

عمرو الليثي
عمرو الليثي
يارا أمين

أشاد الإعلامي عمرو الليثي بجهود الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة اختطاف طفلة حديثة الولادة من مستشفى الحسين الجامعي، ونجاحها في إعادة الرضيعة إلى أسرتها في وقت قياسي.

وكتب الليثي عبر حسابه على فيسبوك: “شكرا للفاضل المحترف القدير اللواء محمود توفيق وزير الداخليه ولقيادات وزاره الداخليه على سرعة اعادة الطفل المختطف لأمه وأبيه في أسرع وقت .. ربنا يحفظ أبناءنا جميعا”.

وكشف مصدر بجامعة الأزهر، عن آخر التطورات في واقعة اختطاف طفلة حديثة الولادة من مستشفى الحسين الجامعي.

وقال المصدر لصدى البلد، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من العثور على المولودة الصغيرة والقبض على السيدة التي ارتكبت واقعة الخطف وهي سيدة منتقبة.

وأوضح المصدر، أن الإجراءات جارية حتى الآن لعودة الطفلة إلى والدتها والتي تتلقى الرعاية والعلاج في المستشفى.

وذكر المصدر، أن الأم حالتها المرضية كانت صعبة، لأنها أجرت عملية قلب مفتوح وعملية ولادة وتأثرت نفسيا بعد علمها بخطف صغيرتها.

وشدد المصدر، على أن المستشفى يولي الأم كامل الرعاية ويقدم لها الخدمة الطبية على أعلى مستوى.

العثور على طفلة مستشفى الحسين الجامعي

وكانت الأجهزة الأمنية نجحت في تحديد مكان المتهمة والقبض عليها وإعادة الرضيعة سالمة إلى أسرتها، حيث تمت إحالة الجانية إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتواصل النيابة العامة بالقاهرة تحقيقاتها الموسعة في الواقعة حيث استمعت لأقوال والدة المجني عليها للوقوف على كافة الملابسات وكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة التي سبقت اختفاء الصغيرة من الغرفة.

وأدلت الأم بأقوال مؤثرة خلال التحقيقات أكدت فيها أنها لم تتخيل أن تتحول لحظة عفوية إلى مأساة حقيقية، موضحة أنها كانت تمر بموقف صعب بسبب بكاء طفلتها المستمر قبل أن تتدخل سيدة مجهولة وتعرض مساعدتها.

وأوضحت الأم أنها سلمت طفلتها للمتهمة بحسن نية كاملة بعدما أبدت الأخيرة رغبتها في تهدئة الصغيرة، مؤكدة أنها لم تشك للحظة في نوايا السيدة واعتقدت أنها تتلقى مساعدة إنسانية عادية في ظل شعورها بالإرهاق الشديد عقب الولادة.

وأضافت الأم أن المتهمة استغلت انشغالها في لحظة خاطفة وقامت بالفرار بالطفلة، مشيرة إلى أن الواقعة حدثت بشكل مفاجئ وصادم دون أن تتمكن من التصرف أو اللحاق بها.

وأقرت الأم أمام جهات التحقيق بأن هذا التصرف العفوي كان سبباً في وقوع الحادث، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع غدراً من السيدة. فيما تواصل النيابة تفريغ كاميرات المراقبة داخل مستشفى الحسين الجامعي ومحيطها لتوثيق حركة المتهمة وتدقيق كافة التفاصيل الجارية.

وتعود تفاصيل الواقعة بحسب إدارة المستشفى إلى تسليم الطفلة لوالدتها فور استقرار حالتها الصحية عقب الولادة مباشرة قبل أن تطلب الأم من سيدة منتقبة متواجدة معها بالغرفة حمل الرضيعة لمساعدتها.

وحدثت الواقعة في وجود الجدة قبل أن تختفي الطفلة لاحقاً في ظروف غامضة وهو ما استدعى استنفاراً أمنياً سريعاً أدى لضبط المتهمة واستعادة الرضيعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 

