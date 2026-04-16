من الانهيار إلى الفرج.. خالة رضيعة الحسين توضح: «كنت بستغيث فقط»

كشفت علا عبد الله، خالة رضيعة مستشفى الحسين، تفاصيل اللحظات العصيبة التي عاشتها الأسرة عقب اختفاء الطفلة، مؤكدة أن المشهد داخل العائلة كان مليئًا بالصدمة والانهيار قبل أن تنتهي الأزمة بعودة الرضيعة.

حالة صحية ونفسية صعبة

وقالت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور، إن الأم كانت في حالة صحية ونفسية صعبة بعد الولادة، ولم تستوعب في البداية اختفاء طفلتها، بينما سيطرت حالة من الصراخ والانهيار على أفراد الأسرة، خاصة الجدة.

وأضافت أن ما حدث شكّل صدمة قاسية للجميع، في ظل صعوبة الموقف وتداعياته النفسية، قبل أن تتحول تلك اللحظات إلى فرحة كبيرة بعد استعادة الطفلة، قائلة: «الحمد لله إن البنت رجعت لحضن أمها».

نشر الفيديو بهدف الاستغاثة

وأوضحت أن الفيديو الذي نشرته لم يكن بهدف الإساءة أو التشكيك في أي جهة، بل جاء بدافع الاستغاثة فقط، مؤكدة: «كنت بقول إلحقونا.. مش بشوّه صورة حد».

واختتمت حديثها بالتعبير عن امتنانها لسرعة التعامل مع الواقعة وعودة الطفلة، مشيرة إلى أن الأزمة رغم قسوتها انتهت بفرج سريع أعاد الطمأنينة للأسرة.