البابا تواضروس يتفقد بانوراما تاريخ الدير المُحرق خلال عرض فيلم «القدس الثانية»|صور

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ،اليوم، بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، وهي المناسبة التي تحظى بمكانة روحية وتاريخية خاصة لدى المصريين.

قيمة روحية وتاريخية

وفي هذا السياق، تفقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البانوراما الخاصة بتاريخ دير السيدة العذراء المُحرق، وذلك على هامش فاعليات عرض فيلم «القدس الثانية»، الذي يوثق التاريخ الروحي والأثري للدير ودوره البارز في مسار رحلة العائلة المقدسة بأرض مصر.

وشارك في الفاعليات عدد من الآباء المطارنة والأساقفة، حيث استعرضت البانوراما المراحل التاريخية المختلفة التي مر بها الدير، والذي يُعد من أهم المزارات القبطية المرتبطة برحلة العائلة المقدسة.

ويُسلط فيلم «القدس الثانية» الضوء على المكانة الفريدة لدير السيدة العذراء المُحرق بجبل قسقام، والذي يُعرف بأنه من أبرز المحطات التي أقامت بها العائلة المقدسة خلال وجودها في مصر، ويحمل قيمة روحية وتاريخية كبيرة لدى الأقباط، حتى لُقب بـ«القدس الثانية».