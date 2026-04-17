استعدادا للعيد .. أسعار اللحوم الحية والمستوردة بالأسواق والمنافذ اليوم الجمعة

تشهد محلات الجزارة والمنافذ، إقبالا على شراء اللحوم بمختلف أنواعها وأشكالها، كما تشهد المولات التجارية الخاصة بالأغذية إقبالا على أماكن شراء اللحوم سواء البلدية أو المستوردة، كما شهدت منافذ وزارتي التموين والزراعة إقبالًا علي شراء اللحوم التي تُباع بأسعار مدعمة، والتي وفرتها وزارتي التموين والزراعة لرفع الأعباء عن محدودي الدخل، كذلك مزارع تربية المواشي استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

أسعار اللحوم الطازجة اليوم في الأسواق

حافظت اللحوم البلدية على مستوياتها السعرية دون تغييرات كبيرة، مع وجود فروق بين المناطق وفق جودة المعروض ونوع الذبيحة، إلى جانب اختلاف تكاليف النقل والتوزيع داخل المحافظة، وتشهد بعض الأنواع تفضيلات المستهلكين دون أخري وذلك حسب الذوق والمذاق.

ـ وصل سعر كيلو اللحم الكندوز إلى 429 جنيهًا.

ـ وصل سعر كيلو سعر اللحوم البتلو نحو 445 جنيهًا.

ـ وصل سعر كيلو اللحوم الضأن إلى 455 جنيهًا.

ـ وصل سعر كيلو اللحم الجملي فيتراوح من 350 إلى 370 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا.

ـ وصل سعر كيلو برجر بسعر 300 جنيه.

ـ وصل سعر كيلو سجق بلدي بسعر 320 جنيهًا.

ـ وصل سعر كيلو الكبدة البلدي من 350 جنيهًا إلى 400 جنيه.

ـ وصل سعر كيلو طرب محشي بسعر 390 جنيهًا.

ـ وصل سعر كيلو حواوشي جاهز بسعر 300 جنيه.

ـ وصل سعر كيلو كفتة حاتي بسعر 320 جنيهًا.

ـ وصل سعر كيلو كفتة أرز بسعر 280 جنيهًا.

ـ بلغ سعر الكيلو المفروم البلدي ما بين 330 و460 جنيهًا.

أسعار اللحوم الحمراء والمجمدة

تشهد اللحوم المجمدة إقبالًا متزايدًا من جانب شريحة كبيرة من المواطنين، نظرًا لانخفاض أسعارها مقارنة باللحوم الطازجة.

ـ تراوح سعر اللحوم السودانية من 280 إلى 320

ـ تراوح سعر اللحوم الهندية من 270 إلى 300

ـ تراوح سعر اللحوم البرازيلية من 350 إلى 500

ـ سجل سعر كيلو الموزة المجمدة: 350 جنيهًا

ـ سجل سعر كيلو المفروم المجمد: 280 جنيهًا

ـ سجل سعر كيلو السجق المجمد: 230 جنيهًا

ـ سجل سعر كيلو الكبدة المجمدة: 200 جنيه

ـ سجل سعر كيلو اللحوم الجاموسي المجمد: 300 جنيه

ـ سجل سعر كيلو البتلو المجمد: 300 جنيه

ـ سجل سعر كيلو لحوم الرأس البلدي: 220 جنيهًا

ـ سجل سعر كيلو الدهن البقري: 210 جنيهات

أسعار اللحوم في منافذ وطنية

ـ وصل سعر الكيلو من اللحم البقري إلى 280 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو اللحم وش فخدة نحو 300 جنيه.

ـ سجل سعر كيلو الموزة فوصل إلى 295 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 350 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو البفتيك والاستيك إلى 325 جنيهًا.

ـ تراوح سعر الكبدة الطازجة ما بين 300 جنيه و350 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في وزارة الزراعة

ـ وصل سعر كيلو اللحوم كندوز إلى 350 جنيهًا.

ـ بلغ سعر كيلو اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا.

ـ وصل سعر كيلو اللحم المفروم إلى 230 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو الكبدة نحو 250 جنيهًا للكيلو.

ـ بلغ سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

أسعار الماشية واللحوم الحية

ـ الجاموسي القائم: من 160 إلى 175 جنيهًا للكيلو.

ـ الكندوز القائم: 210 جنيهات للكيلو.

ـ الضاني الحي: 250 جنيهًا للكيلو.

ـ الجملي: 240 جنيهًا للكيلو.

ـ الماشية المستوردة الحية: من 215 إلى 220 جنيهًا للكيلو.

ـ البقرة الوالدة: من 95 إلى 100 ألف جنيه للكيلو.

ـ الجاموسة: من 85 إلى 120 ألف جنيه للكيلو.

ـ الغنم الصغيرة: تبدأ من 9000 جنيه للكيلو.

ـ الأبقار المتوسطة: تبدأ من 30 ألف جنيه للكيلو.