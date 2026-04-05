الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الجملي بـ400 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم الأحد 5-4-2026 بالأسواق والمنافذ

أسعار اللحوم اليوم الأحد
أسعار اللحوم اليوم الأحد
سجلت أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المصرية حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات اليوم السبت، 4 أبريل 2026، وسط توافر المعروض وتفاوت الأسعار بحسب القطعية والمنطقة الجغرافية.

أسعار اللحوم اليوم 

شهدت الأسواق استقرار سعر كيلو اللحم الضأن البلدي بين 350 و400 جنيه، فيما سجل اللحم الجملي مستويات تتراوح بين 300 و350 جنيهًا. 

وفي أسواق العاصمة، سجل اللحم البلدي نحو 410 جنيهات، بينما ارتفع سعر السن إلى 420 جنيهًا، ووصل سعر الفخذ في بعض محال الجزارة إلى 500 جنيه، كما استقر سعر لحم الماعز عند 500 جنيه للكيلو.

وأظهرت البيانات الميدانية تفاوتا في أسعار الكندوز وفقا للعمر والوزن، حيث سجل الكندوز الكبير متوسط 354 جنيها، والكندوز البلدي 384 جنيهًا، بينما وصل سعر الكندوز الصغير إلى 396 جنيهًا، أما اللحوم بعظم، فقد استقر البتلو عند 400 جنيه، والضأن عند 388 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة البلدي بين 350 و400 جنيه، واستقرت الكبدة الضأن عند 320 جنيهًا.

وفيما يخص المصنعات، سجلت الكفتة 350 جنيهًا، والسجق المخصوص 375 جنيهًا، بينما تراوح اللحم المفروم البلدي بين 410 و430 جنيهًا حسب نسبة الدسم.

أسعار اللحوم المستوردة 

واصلت المنافذ الحكومية والخاصة طرح كميات من اللحوم المجمدة والمستوردة بأسعار مخفضة، وجاءت كالتالي:

ـ اللحم البرازيلي: 250 جنيهًا للكيلو.

ـ اللحم المفروم المجمد: 240 جنيهًا.

ـ البتلو المستورد: 250 جنيهًا.

ـ لحوم الرأس والدهن: 200 جنيه.

ـ السجق المجمد: 170 جنيهًا.

ـ الكبدة المجمدة: 160 جنيهًا (وهو السعر الأدنى في الأسواق).

تأتي هذه المستويات السعرية في منتصف عام 2026 لتعكس حالة من التوازن بين آليات العرض والطلب في سوق اللحوم المصرية.

أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة الزراعة

ـ سجل سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 350 جنيهًا.

ـ وسجل سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

ـ بلغ سعر كيلو اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا.

ـ وسجل سعر كيلو اللحم المفروم نحو 230 جنيهًا.

ـ وسجل سعر كيلو الكبده نحو 250 جنيهًا.

ـ بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.

أسعار اللحمة في منافذ وطنية

ـ سجل سعر كيلو اللحم البقري نحو 280 جنيهًا.

ـ كما سجل سعر كيلو لحم وش الفخدة نحو 300 جنيه.

ـ فيما سجل سعر كيلو اللحم الموزة نحو 295 جنيهًا.

ـ وسجل سعر كيلو عرق الفلتو نحو 350 جنيهًا.

ـ وبلغ سعر كيلو البفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا.

ـ وأخيرا تراوح سعر كيلو الكبده الطازجة ما بين 300 و350 جنيهًا.

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

حريق
حريق
حريق

عمرو يوسف
عمرو يوسف
عمرو يوسف

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

