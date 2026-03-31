محافظ أسوان يطلق مبادرة عاجلة لخفض أسعار اللحوم إلى 380 جنيها للكيلو بدءاً من الأسبوع القادم

فى خطوات إيجابية وجادة لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن الأسوانى ، أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أنه سيتم إطلاق مبادرة عاجلة لتخفيض أسعار اللحوم بدءاً من الأسبوع القادم لتصل إلى سعر 380 جنيه للكيلو ، وذلك للحد من الزيادة الغير مبررة فى أسعار اللحوم ، على أن يتم تعميم السعر الجديد بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

وفى هذا الإطار كلف المحافظ بعقد إجتماع تنسيقى برئاسة اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، وبحضور ممثلى شعبة الجزارين ، والمهندس محمد أبو الحسن مدير عام مديرية التموين ، وأحمد صفوت مدير الغرفة التجارية .

وشهد الاجتماع نقل تعليمات محافظ أسوان بمنع التلاعب بالأسعار ، وخاصة اللحوم لما تمثله من سلعة حيوية للمواطنين مراعاة للظروف المعيشية والأسرية للمواطنين ، مع التأكيد على فتح آفاق جديدة للإستثمار فى مجال تربية الماشية بأسوان حتى يتسنى سد الفجوة الغذائية من اللحوم ، والسيطرة على عملية النقل ، وعدم المغالاة من تجار الجملة المختصين برؤوس الماشية .

اللحوم

كما أكد السكرتير العام بأنه تم التأكيد على ضخ الكميات المناسبة من السلع الغذائية المدعومة بالمنافذ والمجمعات الإستهلاكية لتوفير إحتياجات المواطنين منها بالشكل المطلوب بالأسعار المخفضة ، مع التشديد على المنافذ والمجمعات الإستهلاكية بعرض كافة المنتجات من السلع الغذائية بالأسعار المخفضة ، وعدم المغالاة فيها ، وفى حالة عدم الإلتزام بذلك يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المسئول عن المجمع أو المنفذ ، مع سحب الترخيص منه .

وتم التوجيه أيضاً بتكثيف الحملات التموينية التفتيشية للرقابة والمرور على مختلف المنافذ والمجمعات الإستهلاكية بشكل مفاجئ للتأكد من توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة ، فضلاً عن قيام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن بتلقى أى بلاغات أو شكاوى من المواطنين بشأن رفع أسعار السلع أو غير ذلك لسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .