توافد الأفواج السياحية على معبدى رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل جنوب أسوان

شهد معبد رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان إقبالا من الأفواج القادمة من مختلف الجنسيات الدولية.

واستقبل المعبد آلاف السائحين الذين توافدوا عبر الرحلات البرية والجوية والنيلية، حيث تم تنظيم دخولهم بشكل سلس لضمان تقديم تجربة سياحية مميزة وآمنة.

وشهدت ساحة المعبد حضور زوار من جنسيات أوروبية وآسيوية وأمريكية، حرصوا على زيارة هذا الصرح التاريخى الفريد والتقاط الصور التذكارية أمام تماثيل الملك رمسيس الثانى، والتعرف على تفاصيل الحضارة المصرية القديمة.

وأكد الدكتور الأثرى أحمد مسعود، مدير آثار أبو سمبل، انتظام العمل داخل المعبد، مع توفير جميع الخدمات والتسهيلات للأفواج السياحية، بما يسهم فى خروج الزيارة بصورة حضارية تعكس مكانة مصر السياحية عالميًا، خاصة مع تزايد الإقبال عقب تحسن الأحوال الجوية.