محافظ أسوان: التصالح فى مخالفات البناء أولوية قصوى

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أن هذا الملف يأتى ضمن أهم أولويات المرحلة الحالية ، ويمثل أولوية قصوى نظراً لدوره الحيوى فى حماية حقوق المواطنين وتنظيم النمو العمرانى والتصدى للعشوائية فى البناء .

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لجلسة المجلس التنفيذى بحضور المهندس أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، فضلاً عن النائب مصطفى جابر عوض ، والنائب أحمد سعد درويش عضوى مجلس الشيوخ ، علاوة على القيادات الأمنية والدينية والتنفيذية .

وأشار عمرو لاشين إلى أنه بتكثيف جهود أجهزة المحافظة وصل إجمالى طلبات التصالح التى تم تقديمها خلال الفترة من 7/5/2024 حتى 30/6/2026 إلى 31 ألف و 735 طلب ، لافتا إلى أن إجمالى ما تم إنجازه وصل إلى 27 ألف و 952 طلب بنسبة 90.84 %.

جهود متنوعة

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين بملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم طبقاً لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، ووفقاً لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية .

ووجه محافظ أسوان رسالة لأصحاب ملفات التصالح بأن الدولة حريصة على التيسير وتقديم كل سبل الدعم من خلال تكثيف حملات طرق الأبواب ، كما حث المواطنين وتحفيزهم لسرعة إنهاء إجراءات التصالح ، وإستيفاء كافة المستندات المطلوبة ، محذرا بأنه فى حالة عدم إنهاء الإجراءات سيتم قطع المرافق العامة ، وإزالة المبانى ضمن الموجات المتتالية.

وأكد المحافظ بأن الهدف من التصالح لا يقتصر على تقنين الأوضاع ، بل يمتد إلى إرساء قواعد جديدة للتنمية العمرانية المنظمة ، وتحقيق إستقرار دائم للمواطنين بما يتماشى مع جهود الدولة فى تحقيق رؤية مصر 2030.