تحذير حاسم من محافظ أسوان لضبط تعريفة السيرفيس وتشديد العقوبات على المخالفين

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تحذير شديد اللهجة لسائقى سيارات السيرفيس بضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة التى تم إقرارها مؤخراً لكافة خطوط السير الداخلية والخارجية ، والمرتبطة بالمراكز والمدن والمحافظات المجاورة، بما يحقق العدالة فى تقديم الخدمة ويمنع أى إستغلال للمواطنين حيث يأتى فى إطار التفاعل المباشر مع الشكاوى الجماهيرية، وفى جولة تفقدية بموقف الأقاليم .

توجيهات رادعة:

- التأكيد على عدم التهاون فى مواجهة أى مخالفة تتعلق بزيادة تعريفة الركوب عن المقررة رسمياً ، وفى حالة تلقى أى شكاوى من المواطنين سيتم التعامل معها بشكل فورى وحاسم .

- الإجراءات الرادعة تشمل توقيع غرامات مالية ، وسحب تراخيص التشغيل ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين بما يضمن تحقيق الإنضباط الكامل داخل منظومة النقل الجماعى .

- تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة من خلال لجنة السيرفيس واللجان المختلفة على المواقف وخطوط السير بالتنسيق بين إدارات المرور والمواقف لضبط أى تجاوزات وضمان الإلتزام بالتعريفة المحددة دون زيادة أو مغالاة .

جهود

- التعاون الكامل مع الإدارة الجديدة لمشروع المواقف لإنجاح منظومة العمل ، وتلبية مطالب المواطنين على الوجه الأكمل .

رسالة المحافظة:

- أجهزة المحافظة حريصة على توفير خدمات نقل آمنة ومنتظمة للمواطنين ، فى إطار خطة متكاملة تستهدف الإرتقاء بمنظومة النقل الداخلى وتحسين جودة الخدمات المقدمة .

- تحقيق الإنضباط داخل مواقف السيرفيس يمثل ركيزة أساسية فى دعم الإستقرار المجتمعى وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ، خاصة فى ظل المتغيرات الإقتصادية الراهنة .

- الإستمرار فى تطوير البنية التنظيمية لمنظومة النقل من خلال تحديث آليات المتابعة ، وتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين لتلقى الشكاوى والمقترحات بما يسهم فى تقديم خدمة حضارية تليق بأبناء محافظة أسوان وزائريها.

- الإبلاغ عن أى مغالاة أو تجاوز من سائقى سيارات السيرفيس فى التعريفة المقررة على رقم الواتس آب المخصص للشكاوى (01507675849) التابع لإدارة المواقف بالمحافظة لضمان التدخل الفورى من الجهات المختصة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .