رسائل هامة لمحافظ أسوان أثناء ترأسه للإجتماع الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة

ترأس المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الإجتماع الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة ، بحضور الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، فضلاً عن عضوى مجلس الشيوخ النائب مصطفى جابر عوض ، والنائب أحمد سعد درويش ، علاوة على القيادات الأمنية والدينية والتنفيذية .



ووجه محافظ أسوان الشكر لمشاركة أعضاء مجلس الشيوخ فى جلسات المجلس التنفيذى لكونهم طرف أصيل فى منظومة العمل العام ، وأن دورهم التشريعى يمثل دعامة قوية للعمل التنفيذى ويساهم فى تحقيق التكامل وتلبية إحتياجات المواطنين بكفاءة وفاعلية .



وشدد المحافظ ضرورة الإستمرار فى تنفيذ التكليفات المطلوبة وتطوير أداء الإدارة التنفيذية بإستمرار وفق خطة واضحة ومحددة لضمان مواجهة التحديات الراهنة والعمل على النهوض بكافة القطاعات الخدمية والتنموية وبما يسهم فى تحسين جودة الحياة للمواطنين .

موجهاً الشكر للقيادات التى تم تغييرها فى الفترة الماضية ، والتأكيد على إستمرار عملية التغيير وفقاً لمؤشرات تقييم أداء لكافة القيادات على مستوى الديوان العام والوحدات المحلية .



ووجه المهندس عمرو لاشين بسرعة إتخاذ القرارات والتعامل الفورى مع المعوقات الميدانية ، وهو ما يعزز كفاءة الأداء الحكومى ويساهم فى زيادة وتيرة الإنجاز .



وكلف عمرو لاشين رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الميدانية لمتابعة الإلتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد إستهلاك الطاقة وتخفيض الإنارة العامة بنسبة 50% ، وإزالة كافة الإعلانات المخالفة ، بجانب التأكيد على الإلتزام بمواعيد غلق المحال العامة والكافيهات فى المواعيد المحدد ، مع إستثناء المنشآت السياحية والمحال المرتبطة بالنشاط السياحى ، مع تكثيف حملات التوعية للمواطنين للتأكيد على أن الإجراءات الترشيدية ، والتى تأتى فى إطار دعم جهود الدولة لمواجهة التحديات العالمية.

رسائل هامة



وأشار لاشين إلى أنه تم تخصيص يوم الأحد من كل أسبوع للزيارات والجولات الميدانية لكافة المسئولين ، وذلك لتنظيم العمل خلال الفترة المقبلة فى ضوء قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم العمل عن بعد ، وضمان سير العمل بالجهاز الإدارى بالكفاءة المطلوب ، مكلفاً بضرورة تكثيف حملات النظافة العامة بالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة ، مع التصدى لكافة الإشغالات ، ومنع إقامة الشوادر والأسواق العشوائية ، والعمل على توفير بدائل حضارية من خلال إنشاء سويقات حضارية منظمة تستوعب الباعة الجائلين وتوفر بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين .

وشدد محافظ أسوان على تكثيف جهود الحملات الرقابية التموينية لمنع الإحتكار ، والتوسع فى إنشاء منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة ، مع إحكام الرقابة على توزيع أنابيب البوتاجاز لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أى تلاعب .



وأعطى المحافظ إدارة المواقف بالمتابعة الميدانية لإنتظام العمل بمختلف المواقف ، والتأكد من إلتزام السائقين بخطوط السير والتعريفة المقررة ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ، بالإضافة إلى أهمية الإستماع إلى مشكلات السائقين ودراسة مطالبهم والعمل على تلبيتها فى إطار من التوازن والإنضباط .



وأمر محافظ أسوان تكليف إدارة المرور بتكثيف الحملات المرورية للتصدى لجميع أشكال المخالفات ، وخاصة فيما يتعلق بمركبات التوك توك والدراجات النارية غير الملتزمة ، مشدداً على منع إصدار أى تراخيص لإشغال طريق أو إقامة شوادر للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى ومنع أى تكدس بالشوارع والميادين .



وأكد المهندس عمرو لاشين على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد حيث أن الهدف الأساسى هو تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة تليق بأبناء بأبناء المجتمع الأسوانى الأصيل .