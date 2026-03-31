أمطار رعدية وبرق.. تفاصيل الحالة المناخية الأخطر فى طقس الساعات المقبلة
وزير الأسرى السابق : قانون الإعدام بالكنيست الإسرائيلي حرب إبادة جديدة
نادٍ أوروبي يدخل في مفاوضات عاجلة لضم محمد صلاح .. هل تتم الصفقة؟
تولّانا يا رب | انهيار زوجة ميدو بمنشور مؤثر بسبب أزمة نجلها
هنا معرفكش واعرف حدودك .. انفعال أحمد موسى على الهواء لسبب صادم
أحمد موسى : حرب إيران مشكلة تضرب العالم .. وأسعار المحروقات مولعة
شريف رمزي : ندعم قرارات الدولة .. ونرجو تبديل حفلات السينما الصباحية بالمسائية | خاص
مصر وإسبانيا .. الدقيقة 30 والتعادل السلبي مستمر
اعترافات قيادي الإخوان علي عبد الونيس تُحدث صدمة بعد توقيفه خارج مصر
البسوا الكمامة .. المصل واللقاح توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين بسبب التغيرات الجوية
أحمد موسى يحذر من صفحات كاذبة منسوبة له : عارف مين اللي عملها
رسائل هامة لمحافظ أسوان أثناء ترأسه للإجتماع الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة

ترأس المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الإجتماع الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة ، بحضور الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، فضلاً عن عضوى مجلس الشيوخ النائب مصطفى جابر عوض ، والنائب أحمد سعد درويش ، علاوة على القيادات الأمنية والدينية والتنفيذية .


ووجه محافظ أسوان الشكر لمشاركة أعضاء مجلس الشيوخ فى جلسات المجلس التنفيذى لكونهم طرف أصيل فى منظومة العمل العام ، وأن دورهم التشريعى يمثل دعامة قوية للعمل التنفيذى ويساهم فى تحقيق التكامل وتلبية إحتياجات المواطنين بكفاءة وفاعلية .


وشدد المحافظ ضرورة الإستمرار فى تنفيذ التكليفات المطلوبة وتطوير أداء الإدارة التنفيذية بإستمرار وفق خطة واضحة ومحددة لضمان مواجهة التحديات الراهنة والعمل على النهوض بكافة القطاعات الخدمية والتنموية وبما يسهم فى تحسين جودة الحياة للمواطنين .

موجهاً الشكر للقيادات التى تم تغييرها فى الفترة الماضية ، والتأكيد على إستمرار عملية التغيير وفقاً لمؤشرات تقييم أداء لكافة القيادات على مستوى الديوان العام والوحدات المحلية .


ووجه المهندس عمرو لاشين بسرعة إتخاذ القرارات والتعامل الفورى مع المعوقات الميدانية ، وهو ما يعزز كفاءة الأداء الحكومى ويساهم فى زيادة وتيرة الإنجاز . 


وكلف عمرو لاشين رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الميدانية لمتابعة الإلتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد إستهلاك الطاقة وتخفيض الإنارة العامة بنسبة 50% ، وإزالة كافة الإعلانات المخالفة ، بجانب التأكيد على الإلتزام بمواعيد غلق المحال العامة والكافيهات فى المواعيد المحدد ، مع إستثناء المنشآت السياحية والمحال المرتبطة بالنشاط السياحى ، مع تكثيف حملات التوعية للمواطنين للتأكيد على أن الإجراءات الترشيدية ، والتى تأتى فى إطار دعم جهود الدولة لمواجهة التحديات العالمية.

وأشار لاشين إلى أنه تم تخصيص يوم الأحد من كل أسبوع للزيارات والجولات الميدانية لكافة المسئولين ، وذلك لتنظيم العمل خلال الفترة المقبلة فى ضوء قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم العمل عن بعد ، وضمان سير العمل بالجهاز الإدارى بالكفاءة المطلوب  ، مكلفاً بضرورة تكثيف حملات النظافة العامة بالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة ، مع التصدى لكافة الإشغالات ، ومنع إقامة الشوادر والأسواق العشوائية ، والعمل على توفير بدائل حضارية من خلال إنشاء سويقات حضارية منظمة تستوعب الباعة الجائلين وتوفر بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين .
وشدد محافظ أسوان على تكثيف جهود الحملات الرقابية التموينية لمنع الإحتكار ، والتوسع فى إنشاء منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة ، مع إحكام الرقابة على توزيع أنابيب البوتاجاز لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أى تلاعب .


وأعطى المحافظ إدارة المواقف بالمتابعة الميدانية لإنتظام العمل بمختلف المواقف ، والتأكد من إلتزام السائقين بخطوط السير والتعريفة المقررة ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ، بالإضافة إلى أهمية الإستماع إلى مشكلات السائقين ودراسة مطالبهم والعمل على تلبيتها فى إطار من التوازن والإنضباط .


وأمر محافظ أسوان تكليف إدارة المرور بتكثيف الحملات المرورية للتصدى لجميع أشكال المخالفات ، وخاصة فيما يتعلق بمركبات التوك توك والدراجات النارية غير الملتزمة ، مشدداً على منع إصدار أى تراخيص لإشغال طريق أو إقامة شوادر للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى ومنع أى تكدس بالشوارع والميادين .


وأكد المهندس عمرو لاشين على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد حيث أن الهدف الأساسى هو تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة تليق بأبناء بأبناء المجتمع الأسوانى الأصيل .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد بالمدارس|هل صدر القرار النهائي في اجتماع الأعلى للتعليم؟

جامعة القاهرة

حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزير التعليم العالي

هل تتحول الدراسة "أونلاين"؟.. وزير التعليم العالي يحسم موقف الجامعات غدا

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

وزارة التربية والتعليم

عاجل| تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية

طلاب الجامعات

يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة غداً وبعد غد في المدارس؟|قرار حاسم خلال ساعات

ترشيحاتنا

المجلس القومي للمرأة

المجلس القومي للمرأة يطلق حملة إعلامية توعوية جديدة للتعريف بالخدمات التي يقدمها مكتب شكاوى المرأة

الدكتورة هالة مصطفى

قومي المرأة ينعى الدكتورة هالة مصطفى

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

لقاءات رعوية مكثفة للبابا تواضروس الثاني مع أساقفة الإيبارشيات والأديرة | صور

بالصور

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

فيديو

آية عبد الرحمن

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبد الرحمن: محتاجة 4 مني عشان أقوم بمسئولياتي أو قوة خارقة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: إبادة "عماليق".. ما وراء قرار إعدام الأسرى الفلسطينيين؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نتنياهو.. ومأزق الهروب إلى الأمام!!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : وجه الرقمنة الإدارية الجديد

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: وهم الانتصار في حروب الشرق الأوسط

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة كاروماما الثانية

المزيد