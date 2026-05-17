اقتصاد

الصين والولايات المتحدة تحققان نتائج إيجابية في مشاوراتهما الاقتصادية والتجارية

أ ش أ

 أعلنت وزارة التجارة الصينية، أن الصين والولايات المتحدة حققتا نتائج إيجابية في مشاوراتهما الاقتصادية والتجارية.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الأحد عن الوزارة خمسة مجالات للنتائج الأولية التي حققها الفريقان الاقتصادي والتجاري للبلدين خلال مشاوراتهما الأخيرة.. حيث اتفق الجانبان على مواصلة تنفيذ النتائج التي تم التوصل إليها في المحادثات السابقة، وشكلا توافقا إيجابيا بشأن ترتيبات التعريفات الجمركية ذات الصلة.
كما ستنشئ الصين والولايات المتحدة مجلسين للتجارة والاستثمار لمعالجة شواغل كل منهما في التعاون التجاري والاستثماري. ومن خلال مجلس التجارة، سيناقش الجانبان قضايا مثل خفض التعريفات الجمركية على منتجات محددة، واتفقا من حيث المبدأ على خفض التعريفات الجمركية على المنتجات محل اهتمام كل منهما على نطاق متكافئ.
بالإضافة إلى ذلك، سيعمل البلدان على حل - أو تحقيق تقدم جوهري نحو حل - قضايا الحواجز غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق المتعلقة ببعض المنتجات الزراعية.
وأضافت أن الولايات المتحدة ستعمل بنشاط على معالجة شواغل صينية قائمة منذ فترة طويلة، من بينها تدابير الاحتجاز التلقائي التي تستهدف منتجات الألبان والمنتجات المائية الصينية، وصادرات أشجار البونساي المزروعة في بيئات استنبات إلى الولايات المتحدة، والاعتراف بالمناطق الخالية من إنفلونزا الطيور في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين.
ومن جانبها، ستعمل الصين بنشاط على دفع عملية إيجاد حلول للشواغل الأمريكية بشأن تسجيل منشآت إنتاج لحوم الأبقار وصادرات الدواجن من ولايات أمريكية معينة إلى الصين.
علاوة على ذلك، اتفق الجانبان على تعزيز التجارة الثنائية، بما يشمل التجارة في المنتجات الزراعية، من خلال ترتيبات مثل الخفض المتبادل للتعريفات الجمركية على مجموعة من المنتجات.
وفي قطاع الطيران، توصل البلدان إلى ترتيبات بشأن شراء الصين طائرات من الولايات المتحدة، وكذلك ضمانات أمريكية لتوريد محركات الطائرات وقطع الغيار ذات الصلة إلى الصين. واتفق الجانبان على مواصلة دفع التعاون في المجالات ذات الصلة.
وأشارت إلى أن الجانبين لا يزالان يتشاوران بشأن التفاصيل المتعلقة بالنتائج التي تم التوصل إليها حتى الآن.
وأضافت أن الفريقين الاقتصادي والتجاري من البلدين سيعملان على إتمام النتائج في أقرب وقت، وضمان تنفيذها بشكل مشترك بما يتماشى مع التوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين، سعيا لضخ المزيد من اليقين والاستقرار في التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة وفي الاقتصاد العالمي.

