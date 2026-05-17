اقتصاد

وزيرة الإسكان تبحث مع وزير الدولة المكلف بالإسكان المغربي تعزيز التعاون المشترك

آية الجارحي

 التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيد أديب ابن إبراهيم، وزير الدولة المكلف بالإسكان بالمملكة المغربية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية المستدامة.

وذلك على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي بالعاصمة الأذربيجانية باكو، تحت عنوان: «إسكان العالم: مدن ومجتمعات آمنة وقادرة على الصمود»، خلال الفترة من 17 إلى 22 مايو 2026.

وفي مستهل اللقاء، أكدت المهندسة راندة المنشاوي عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وحرص القيادة السياسية في البلدين الشقيقين على تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة القطاعات المرتبطة بالتنمية العمرانية المستدامة، والإسكان، والبنية التحتية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى ما تمتلكه الدولة المصرية من تجارب رائدة وناجحة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتطوير المناطق غير الآمنة، وإنشاء المدن الجديدة الذكية، مؤكدةً أن مصر حققت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة في ملف الإسكان والتنمية العمرانية، بما يسهم في توفير سكن ملائم للمواطنين.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي استعداد وزارة الإسكان المصرية الكامل للتعاون مع الجانب المغربي، ونقل الخبرات والتجارب المصرية المتميزة في مجالات الإسكان الاجتماعي، والتخطيط العمراني، وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، بما يعزز جهود التنمية المستدامة في البلدين الشقيقين.

ومن جانبه، أعرب وزير الدولة المكلف بالإسكان بالمملكة المغربية عن تقديره للتجربة العمرانية المصرية، مشيدًا بما حققته مصر من إنجازات كبيرة في قطاع الإسكان والتنمية الحضرية، ومؤكدًا حرص الجانب المغربي على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع وزارة الإسكان بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتبادل التجارب والخبرات الناجحة بين البلدين الشقيقين.

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية..

