محافظ أسوان يوجه بإعادة تشغيل "مصنع الإنترلوك" بالمنطقة الصناعية بالعلاقى

فى جولة ميدانية تفقدية، قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بزيارة مصنع بلاطات الإنترلوك التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بمطلع المنطقة الصناعية بالعلاقى، لوضع خطة تشغيل عاجلة تضمن الاستفادة القصوى من إمكانياته.

وقد أعطى المحافظ توجيهاته أثناء الجولة برفع الكفاءة إلى 100% من خلال العمل بشكل فوري على تشغيل المصنع بكامل طاقته لزيادة معدلات الإنتاج وتوفير أشكال وأحجام متنوعة بجودة عالية وأسعار تنافسية .

جهود متنوعة

ولفت إلى أهمية دعم مشروعات الدولة والسوق المحلي ، والعمل على توجيه الإنتاج لخدمة مشروعات التطوير والتجميل الجارية، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان والطرق وتلبية احتياجات السوق المحلى .

وكلف محافظ أسوان العميد أحمد صلاح الدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بوضع خطة عمل عاجلة بالتنسيق مع مدير المصنع لإعداد تصور شامل للاحتياجات من عمالة، وتمويل، ومواد خام ، فضلا عن صيانة خطوط الإنتاج .

ووجه عمرو لاشين بإستثمار المساحات الخلفية للمصنع لزيادة خطوط الإنتاج، والتوسع لتوفير فرص عمل ، مما يساهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاجية لتلبية إحتياجات محافظة أسوان.