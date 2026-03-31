محافظ أسوان يشهد حفل تخريج أصحاب 61 شركة بمركز إبداع مصر الرقمية

شهد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان حفل تخريج سلسلة معسكرات أسوان التدريبية للشركات الناشئة ، والذى ضم 61 شركة من 5 دفعات مختلفة من أبناء صعيد مصر والذى تم تنظيمه بمركز إبداع مصر الرقمية بجامعة أسوان .

جاء ذلك فى حضور المهندس أحمد عبد الظاهر المدير التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، وكريمة الحكيم المدير الإقليمى لشركة plug and play أفريقيا ، والمهندس محمد هانى مدير مشروع ( إيتيدا ) ، ونخبة من رواد الأعمال والشركاء .

وفى كلمته أكد محافظ اسوان على أنه سيتم تقديم كافة التسهيلات للمشروعات الناشية بعيداً عن أى تعقيدات روتينية لإستكمال سلسلة نجاحتها وتحقيق أهدافها المرجوة على الوجه الأكمل .

وأستعرض المحافظ ملخص عن رؤية أسوان ، 2040و إطلاق الاستراتيجية المتكاملة للمحافظة، التى تتماشى مع "رؤية مصر 2030" ورؤية "أفريقيا 2063"، لتكون نموذجاً لترجمة السياسات إلى واقع ملموس يرتقي بحياة المواطن ، فى ظل النهج الذى يتم تطبيقه فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى يتم الإهتمام بريادة الأعمال والمشروعات الناشئة .

جهود متنوعة

والعمل على زيادة ثقة المؤسسات العالمية فى جودة الإبتكار بصعيد مصر مما يعطى زخماً وقيمة معنوية كبرى لأصحاب المشروعات ، فضلاً عن مساهمتهم فى فتح أسواق التصدير من خلال بناء جسور التواصل المباشرة للشركات الناشئة للوصول إلى أسواق جديدة فى أوروبا وآسيا والخليج العربى.

وطالب عمرو لاشين بالعمل على جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال إتاحة الفرصة أمام هذه الشركات لعرض مشروعاتهم أمام مستثمرين دوليين يبحثون عن فرص حقيقية فى قطاعات التكنولوجيا مما يؤدى إلى شراكات تمويلية فورية .

ولفت المحافظ إلى أن ذلك يتزامن مع العمل على نقل المعرفة والخبرات من خلال تزويد رواد الأعمال برؤى متقدمة حول أحدث إتجاهات التكنولوجيا العالمية مثل الذكاء الإصناعى مما يعزز من تنافسية شركاتهم ، وهذا يتكامل معه تنظيم ورش العمل المتخصصة فى القيادة والذكاء الإصطناعى ودوائر التواصل لربط المستثمرين بالمؤسسين.

وشهد الحفل التعريف بالبرنامج الذى يأتى ضمن إستراتيجية وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات و"إيتيدا" لدعم ريادة الأعمال والتوسع خارج القاهرة ، مع التركيز على صعيد مصر حيث تم إطلاق البرنامج فى نوفمبر 2024 بالشراكة مع Plug and Play وبالتعاون مع USAID، لدعم نحو 60 شركة ناشئة بعد الإقبال على البرنامج حيث سجلت نحو ١٥٠ شركة من صعيد مصر ، قامت " إيتيدا " بإستكمال تنفيذ البرنامج وتمويله .

كما تم تمكين 61 شركة ناشئة من صعيد مصر عبر برنامج تدريبي وإرشادي مكثف ، والتي نجحت فى جذب إستثمارات تقدر بحوالى 200 مليون جنيه ، وخاصة أن البرنامج يمثل نموذجاً عمليًا لجهود وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإيتيدا لتمكين رواد الأعمال بالمحافظات ، لاسيما فى صعيد مصر حيث تمثل الشركات التكنولوجية الناشئة ركيزة أساسية فى إستراتيجية "إيتيدا لتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات وتعزيز تنافسيته ، و هذه الشركات مصدر هام للإبداع المستدام والحلول المبتكرة .

وعرض اللقاء بأن الشراكات مع القطاع الخاص ومسرعات الأعمال العالمية تلعب دوراً محورياً فى نقل الخبرات وربط الشركات بالأسواق والمستثمرين .

فيما شهد الحفل عقد مجموعة من الجلسات الحوارية المتخصصة، كان أبرزها جلسة بعنوان « بناء أنظمة مالية شاملة من خلال التكنولوجيا والأطر التنظيمية »، والتى ناقشت سبل توظيف الحلول التكنولوجية والتشريعات الداعمة لتعزيز الشمول المالي ودعم نمو الشركات الناشئة .

بينما تم إستعراض عدد من الشركات الناشئة المشاركة قصص نجاحهم ، والتحديات التى واجهوها ، وتجربتهم خلال البرنامج ، وأبرز أوجه الإستفادة التى إنعكست على تطوير نماذج أعمالهم وإستعدادهم للنمو ، كما تم تنظيم جلسة حوارية بعنوان " مؤسسو الشركات الناشئة بالقاهرة " ، والتى تناولت تجارب رواد الأعمال فى بناء شركاتهم ، وأراؤهم حول التوسع ، والتعامل مع تحديات السوق، وجذب الإستثمارات .



منظومة الإبتكار :

- نشر ثقافة ريادة الأعمال ، وبرامج الإحتضان وتسريع الأعمال ، وربط الشركات بالمستثمرين .

- شبكة مراكز إبداع مصر الرقمية تضم 24 مركز على مستوى الجمهورية ،و تقوم بتقديم خدماتها وبرامجها فى 19 مركز منها .

- إطلاق النسخة المطورة من منصة EgyptInnovate لربط الشركات الناشئة بفرص التمويل والمعرفة والأسواق ودعوة الشركات بالتسجيل على المنصة للإستفادة من خدماتها حيث قامت نحو ٢٧ شركة ناشئة من الصعيد بالفعل بالتسجيل.