الإشراف العام
المفروم البلدي بـ 460 جنيهًا .. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27 مارس 2026

خالد يوسف

حافظت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها منها البلدي والبتلو والضأن على استقرارها في الأسواق اليوم الجمعة 27 مارس 2026، وذلك وفقًا لآخر تحديث على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم في الأسواق

ـ وصل سعر كيلو اللحوم الضأن إلى 429 جنيهًا. بانخفاض 16 جنيهًا عن سعرها السابق منذ يومين.

ـ بلغ متوسط سعر اللحمة الضاني بالعظم نحو 395 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 9 جنيهات، وهو سعرها السابق.

ـ بلغ متوسط سعر اللحمة الكندوز صغير السن نحو 410 جنيهات للكيلو، بانخفاض 3 جنيهات متساوية مع سعرها السابق.

ـ بلغ متوسط سعر اللحوم الكندوز كبير السن نحو 355 جنيهًا، بانخفاض 17 جنيهًا عن سعرها السابق منذ يومين.

ـ أسعار اللحمة البتلو الصافي، فبلغ متوسط السعر نحو 426 جنيهًا، بانخفاض 16 جنيهًا عن سعرها السابق منذ يومين

ـ بينما بلغ متوسط سعر الكيلو نحو 388 جنيهًا.

ـ ويتراوح سعر الكبدة البلدي من 350 جنيهًا إلى 400 جنيه، بينما سجل سعر الكبدة الضأن 320 جنيهًا للكيلو.

ـ أما سعر كيلو اللحم الجملي فيتراوح من 350 إلى 370 جنيهًا.

ـ وبلغ سعر الكيلو المفروم البلدي ما بين 330 و460 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 430 جنيهًا.

أسعار اللحوم المفرومة اليوم

سجلتِ اللحوم المفرومة الأسعار التالية:

ـ سعر كيلو مفروم دسم يصل إلى 330 جنيهًا.

ـ سعر كيلو كفتة حاتي بسعر 320 جنيهًا.

ـ سعر كيلو كفتة أرز بسعر 280 جنيهًا.

ـ سعر كيلو سجق بلدي بسعر 320 جنيهًا.

ـ سعر كيلو مفروم أحمر بسعر 355 جنيهًا.

ـ سعر كيلو حواوشي جاهز بسعر 300 جنيه.

ـ سعر كيلو طرب محشي بسعر 390 جنيهًا.

ـ سعر كيلو برجر بسعر 300 جنيه.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

ـ وصل سعر كيلو اللحوم كندوز إلى 350 جنيهًا.

ـ بلغ سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

ـ وصل سعر كيلو اللحم المفروم إلى 230 جنيهًا.

ـ فيما سجل سعر كيلو الكبدة نحو 250 جنيهًا للكيلو.

ـ بلغ سعر كيلو اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وطنية

ـ وصل سعر الكيلو من اللحم البقري إلى 280 جنيهًا.

ـ فيما سجل سعر كيلو اللحم وش فخدة نحو 300 جنيه

ـ أما عن سعر كيلو الموزة فوصل إلى 295 جنيهًا.

ـ بلغ سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 350 جنيهًا.

ـ بينما وصل سعر كيلو البفتيك والاستيك إلى 325 جنيهًا.

ـ كما تراوح سعر كيلو الكبدة الطازجة ما بين 300 جنيه و350 جنيهًا للكيلو.

المفروم البلدي بـ 460 جنيهًا أسعار اللحوم البتلو والضأن مجلس الوزراء بوابة الأسعار المحلية

