استقرار أسعار اللحوم البلدية والمستوردة بالأسواق في ثانى أيام العيد



سجلت الأسواق المصرية اليوم السبت21-3-2026

حالة من الاستقرار النسبي في أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمستوردة مع تباين طفيف في بعض الأصناف، في ظل توازن بين العرض والطلب وحركة التوريدات من المحافظات المختلفة.

أسعار اللحوم البلدية (الكيلو):

لحوم البتلو البلدي: من 400 إلى 420 جنيهًا

لحوم الكندوز البلدي: من 400 إلى 420 جنيهًا

اللحوم الضاني البلدي: من 380 إلى 390 جنيهًا

الكبدة البلدي: من 360 جنيهًا

اللحوم المفرومة (بلدي): من 360 جنيهًا



أسعار اللحوم المستوردة(للكيلو):

اللحوم البرازيلية المفرومة: نحو 280 جنيهًا

اللحوم البرازيلية الكاملة: نحو 290 جنيهًا

الكبدة الأمريكية: نحو 190 جنيهًا

الكبدة البرازيلية: نحو 170 جنيهًا

اللحوم الهندية: نحو 190 جنيهًا



يشير خبراء السوق إلى أن الأسعار الحالية تعكس حالة من التوازن النسبي في الأسواق المحلية، مع اختلافات طفيفة بحسب جودة المنتج وطريقة البيع وموقع المحل أو السوق، حيث تتأثر الأسعار بحركة العرض والطلب وتكاليف النقل والتخزين.

ويتوقع المتعاملون أن تظل أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في نطاقات مماثلة خلال الأيام المقبلة مع استمرار تدفق المعروض المحلي والمستورد، مع متابعة أي تغييرات محتملة قد تؤثر على الأسعار لاحقًا