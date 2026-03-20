في أول أيام العيد.. الدولار والجنيه الإسترليني ثابتان داخل السوق الرسمية مساء اليوم

شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارا مع أول تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 20-3-2026 بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

سعر العملات الأجنبية اليوم

ومع تعطل العمل في الجهاز المصرفي ثبت سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه من دون تغير وذلك لليوم الثالث على التوالي.

سعر الدولار

بلغ سعر الدولار 52.29 جنيه للشراء و52.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو أمام الجنيه 60.34 جنيه للشراء و60.51 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الإسترليني 69.83 جنيه للشراء و70 جنيهًا للبيع.

الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي 38.17 جنيه للشراء و38.27 جنيه للبيع.

الكرون الدنماركي

بلغ سعر الكرون الدنماركي 8.07 جنيه للشراء و8.09 جنيه للبيع.

الكرون النرويجي

سجل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه 5.44 جنيه لشراء و5.46 جنيه للبيع.

الكرون السويدي

سجل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 5.61 جنيه للشراء و5.64 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري

سجل سعر الفرنك السويسري نحو 66.53 جنيه للشراء و66.71 جنيه للبيع.

الـ100 ين ياباني

سجل سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 32.88 جنيه للشراء و32.97 جنيه للبيع.

الدولار الأسترالي

سجل سعر الدولار الأسترالي نحو 37.13 جنيه للشراء و37.24 جنيه للبيع.

اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه 7.6 جنيه للشراء و7.62 جنيه للبيع.