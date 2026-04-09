الضأن البلدي بـ400 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم الخميس 9 أبريل 2026 في الأسواق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الضأن البلدي بـ400 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم الخميس 9 أبريل 2026 في الأسواق

أسعار اللحوم اليوم
خالد يوسف

شهدت أسواق اللحوم الحمراء في مصر استقرارًا سعريًا خلال تعاملات اليوم الخميس 9 أبريل 2026، حيث ساهم توافر المعروض في الحفاظ على مستويات الأسعار، مع وجود تفاوت طفيف يعتمد على نوع القطعية والمنطقة السكنية.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق 

تراوحت أسعار اللحم الضأن البلدي ما بين 350 و400 جنيه للكيلو، بينما استقر اللحم الجملي عند مستويات تتراوح من 300 إلى 350 جنيها، وفي مناطق العاصمة، بلغ سعر الكيلو البلدي نحو 410 جنيهات، في حين سجلت قطعية السن 420 جنيها، ووصل سعر "الفخذ" في بعض المناطق إلى 500 جنيه، وهو نفس السعر الذي سجله لحم الماعز.

وتباينت أسعار الكندوز حسب الوزن والعمر، حيث سجل الكندوز الكبير 354 جنيها، والبلدي 384 جنيها، بينما ارتفع الكندوز الصغير ليصل إلى 396 جنيها، أما اللحوم بالعظم، فقد استقر سعر البتلو عند 400 جنيه، والضأن عند 388 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الكبدة البلدي بين 350 و400 جنيه، بينما سجلت الكبدة الضأن 320 جنيها، وفي قطاع المصنعات، استقر سعر الكفتة عند 350 جنيها، والسجق المخصوص عند 375 جنيها، في حين سجل اللحم المفروم البلدي ما بين 410 و430 جنيهًا تبعا لنسبة الدسم.

أسعار اللحوم المستوردة

استمرت المنافذ الحكومية والخاصة في تقديم بدائل بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وجاءت كالتالي:

ـ اللحم البرازيلي: 250 جنيهًا.

ـ اللحم المفروم المجمد: 240 جنيهًا.

ـ البتلو المستورد: 250 جنيهًا.

ـ لحوم الرأس والدهن: 200 جنيه.

ـ السجق المجمد: 170 جنيهًا.

ـ الكبدة المجمدة: 160 جنيهًا (كأقل سعر متاح بالأسواق).

ويعكس هذا المشهد السعري حالة من التوازن الفعلي بين القوة الشرائية وحجم المعروض في قطاع الثروة الحيوانية بمصر.

أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة الزراعة

ـ سجل سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 350 جنيهًا.

ـ وسجل سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

ـ بلغ سعر كيلو اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا.

ـ وسجل سعر كيلو اللحم المفروم نحو 230 جنيهًا.

ـ وسجل سعر كيلو الكبدة نحو 250 جنيهًا.

ـ بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.

أسعار اللحمة في منافذ وطنية

ـ سجل سعر كيلو اللحم البقري نحو 280 جنيهًا.

ـ كما سجل سعر كيلو لحم وش الفخدة نحو 300 جنيه.

ـ فيما سجل سعر كيلو اللحم الموزة نحو 295 جنيهًا.

ـ وسجل سعر كيلو عرق الفلتو نحو 350 جنيهًا.

ـ وبلغ سعر كيلو البفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا.

ـ وأخيرا تراوح سعر كيلو الكبدة الطازجة ما بين 300 و350 جنيهًا.

