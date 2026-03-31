أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026

استقرت أسعار اللحوم في الأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، حيث رصدت المتابعة الميدانية توافر كافة القطعيات بمحال الجزارة والأسواق الشعبية في مختلف المناطق.
أسعار لحوم الشمبري والبتلو
كيلو فلتو: 700 جنيه
كيلو روزبيف: 600 جنيه
كيلو موزة شمبري: 530 جنيها
كيلو وش فخدة كباب حلة: 530 جنيها
كيلو بفتيك: 530 جنيها
كيلو تربيانكو: 530 جنيها
كيلو لحم خضار: 500 جنيه
كيلو لحم كتف ملبس: 480 جنيها
كيلو عصعوص: 480 جنيها
كيلو كفتة شامي: 470 جنيها
كيلو لحمة مفروم: 470 جنيها
كيلو سجق: 470 جنيها
كيلو برجر: 470 جنيها
كيلو كلاوي: 450 جنيها
بتلو بالعظم (رقبة وكتف): 420 جنيها
كيلو قلوب: 420 جنيها
كيلو ميزاليكيا: 420 جنيها
كيلو ليه: 420 جنيها
كيلو برجر فراخ: 400 جنيه
أسعار اللحوم الضاني
كيلو موزة ضاني: 700 جنيه
كيلو ريش ضاني: 700 جنيه
كيلو فخدة ضاني: 650 جنيها
كيلو كتف ضاني: 650 جنيها
كيلو رقبة ضاني: 650 جنيها
كيلو دوش ضاني: 500 جنيه