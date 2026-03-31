أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026

استقرت أسعار اللحوم في الأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، حيث رصدت المتابعة الميدانية توافر كافة القطعيات بمحال الجزارة والأسواق الشعبية في مختلف المناطق.

أسعار لحوم الشمبري والبتلو

كيلو فلتو: 700 جنيه

كيلو روزبيف: 600 جنيه

كيلو موزة شمبري: 530 جنيها

كيلو وش فخدة كباب حلة: 530 جنيها

كيلو بفتيك: 530 جنيها

كيلو تربيانكو: 530 جنيها

كيلو لحم خضار: 500 جنيه

كيلو لحم كتف ملبس: 480 جنيها

كيلو عصعوص: 480 جنيها

كيلو كفتة شامي: 470 جنيها

كيلو لحمة مفروم: 470 جنيها

كيلو سجق: 470 جنيها

كيلو برجر: 470 جنيها

كيلو كلاوي: 450 جنيها

بتلو بالعظم (رقبة وكتف): 420 جنيها

كيلو قلوب: 420 جنيها

كيلو ميزاليكيا: 420 جنيها

كيلو ليه: 420 جنيها

كيلو برجر فراخ: 400 جنيه

أسعار اللحوم الضاني

كيلو موزة ضاني: 700 جنيه

كيلو ريش ضاني: 700 جنيه

كيلو فخدة ضاني: 650 جنيها

كيلو كتف ضاني: 650 جنيها

كيلو رقبة ضاني: 650 جنيها

كيلو دوش ضاني: 500 جنيه