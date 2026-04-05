محافظة أسوان : حملات تفتيشية لضبط الأسواق وخفض أسعار اللحوم ..صور

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بقيام اللواء ماهر هاشم السكرتير العام بتنفيذ حملات تفتيشية موسعة على محلات الجزارة والمخابز والأسواق .

وأثناء الجولة التى رافقه فيها المهندس محمد أبو الحسن مدير عام مديرية التموين ، ومحمد ربيع نائب رئيس مدينة أسوان ، أشار السكرتير العام إلى أنه تم المرور الميدانى على محلات الجزارة للتأكد من الإلتزام بالأسعار المقررة ضمن مبادرة المحافظة لتخفيض أسعار اللحوم ، والتى تم تحديدها بسعر 380 جنيه للكيلو لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين .

إلى جانب متابعة المخابز البلدية لضمان إنتاج الخبز بالأوزان الرسمية بواقع 90 جرام للرغيف ، و450 جرام لعدد 5 أرغفة ، فضلاً عن رصد أسعار السلع المختلفة داخل الأسواق .

وأوضح اللواء ماهر هاشم بأنه تم ضبط أحد محال الجزارة لعدم إلتزامه بالأسعار المقررة والتلاعب فى أسعار اللحوم المعروضة ، وعلى الفور تم إتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار قرار بالغلق والتشميع للمحل وفقاً للمخالفة المضبوطة .

جولات ميدانية

كما أسفرت الحملة عن غلق أحد المحال لقيامه ببيع سجائر مجهولة المصدر وذلك فى إطار جهود إحكام الرقابة على تداول السلع غير المطابقة للمواصفات ، مع الإطمئنان على جودة الخبز البلدى داخل أحد المخابز والتأكد من الإلتزام بالأوزان المحددة .

وأضاف السكرتير العام بأنه تم المرور على محطات المنتجات البترولية ، ومحلات بيع الدواجن ، والخضراوات والفاكهة ، والهايبر ماركت ، وتم التشديد على وضع اللافتات التوضيحية بأسعار السلع المختلفة ، تم التشديد على إلتزام أصحاب المحال بالأسعار المعلنة وخطوط التنظيم داخل الأسواق ، مع منع أى ممارسات إحتكارية أو مغالاة فى الأسعار ، والتأكيد على إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والفورية تجاه أى مخالفات بما يحقق الإنضباط فى الأسواق بالشارع الأسوانى ، ويحافظ على حقوق المواطنين .