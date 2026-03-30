قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر للشباب مواليد 2007 يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة الجزائر ودياً
احمد موسى يكشف حقيقة انتشار الالتهاب السحائي في مصر
عالم أزهري: فيديوهات حلاقة المرأة للرجال فتنة تخالف الشرع
لوقف الحرب.. أحمد موسى يكشف أهمية مخاطبة الرئيس السيسي ترامب اليوم
برد ولا حر؟.. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة... نصائح التزم بها
روما يخطط لاستعادة محمد صلاح بعد رحيله عن ليفربول
الزراعة: توقعات أمطار غزيرة خلال ساعات.. ونصائح للمزارعين بوقف الري
الأرصاد تكشف حقيقة المنخفض الجوي الذي سيضرب البلاد
حسام حسن يعلق على مواجهة مصر وإسبانيا وتألق هيثم حسن
تريزيجيه: جاهزون لمباراة إسبانيا ومنتخب مصر كبير إفريقيا
محمد شبانة: قررنا إغلاق منزل العندليب في ذكرى رحيله لهذا السبب| خاص
الأخضر يلامس الـ55.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم يسجل ارتفاعا كبيرًا في البنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار اللحوم الحمراء اليوم الاثنين 30 مارس 2026 في الأسواق المحلية

ولاء عبد الكريم

استقرت أسعار اللحوم في الأسواق المحلية، اليوم الاثنين 30 مارس 2026، حيث رصدت المتابعة الميدانية توافر كافة القطعيات بمحال الجزارة والأسواق الشعبية في مختلف المناطق.

وتستعرض “صدى البلد” آخر تحديثات أسعار اللحوم خلال تعاملات اليوم، مع الإشارة إلى ثبات الأسعار مقارنة بالأيام السابقة.

أسعار لحوم الشمبري والبتلو

كيلو فلتو: 700 جنيه
كيلو روزبيف: 600 جنيه
كيلو موزة شمبري: 530 جنيها
كيلو وش فخدة كباب حلة: 530 جنيها
كيلو بفتيك: 530 جنيها
كيلو تربيانكو: 530 جنيها
كيلو لحم خضار: 500 جنيه
كيلو لحم كتف ملبس: 480 جنيها
كيلو عصعوص: 480 جنيها
كيلو كفتة شامي: 470 جنيها
كيلو لحمة مفروم: 470 جنيها
كيلو سجق: 470 جنيها
كيلو برجر: 470 جنيها
كيلو كلاوي: 450 جنيها
بتلو بالعظم (رقبة وكتف): 420 جنيها
كيلو قلوب: 420 جنيها
كيلو ميزاليكيا: 420 جنيها
كيلو ليه: 420 جنيها
كيلو برجر فراخ: 400 جنيه

أسعار اللحوم الضاني

كيلو موزة ضاني: 700 جنيه
كيلو ريش ضاني: 700 جنيه
كيلو فخدة ضاني: 650 جنيها
كيلو كتف ضاني: 650 جنيها
كيلو رقبة ضاني: 650 جنيها
كيلو دوش ضاني: 500 جنيه

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

عبد الحليم حافظ

لقاء وزير الدفاع

جنازة فاطمة كشري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد