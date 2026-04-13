شعبة القصابين: استقرار أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى مع زيادة المعروض وتوقعات بانتعاش السوق

أكد مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن سوق اللحوم يسير نحو حالة من الاستقرار مع اقتراب عيد الأضحى، موضحًا أن الأسعار لن تشهد زيادات ملحوظة خلال الموسم.

وقال مصطفى وهبة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن طرح كميات إضافية من الماشية في الأسواق، إلى جانب استقبال شحنات جديدة عبر الموانئ مثل دمياط، يعزز من وفرة المعروض ويحدّ من أي ضغوط سعرية محتملة. كما أوضح أن الإقبال على الشراء لم يصل بعد إلى ذروته، وهو ما يساهم حاليًا في الحفاظ على توازن واضح بين العرض والطلب.

وأضاف أن النشاط التجاري سيشهد انتعاشًا تدريجيًا مع اقتراب العيد، إلا أن توافر كميات كافية من الماشية من المتوقع أن يمنع حدوث قفزات في الأسعار، ليظل السوق في حالة استقرار نسبي خلال الفترة المقبلة.