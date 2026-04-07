شعبة القصابين في ضيافة الطب البيطري لافتتاح أول مجازر نصف آلية بسوهاج

عقد الدكتور أحمد حمدي مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج إجتماعاً مع شعبة القصابين بسوهاج في إطار استعدادات المديرية لافتتاح مجزر سوهاج العمومي أول مجزر نصف آلي بمحافظة سوهاج ثم مجزر أخميم العمومي النصف آلي.

وتناول مدير عام الطب البيطري أهم التعليمات وأسس العمل التي سيتم إدارة المجزرين بناء عليها مثل مواعيد فتح المجزر ومنظومة نقل اللحوم والاستخدام الامثل للمعدات والأجهزة الحديثة المتوفرة بالمجزر، بالاضافة إلى اعادة تدوير المخلفات والاستغلال الجيد لمخلفات الذبيح.

كما تطرق الحديث عن موقف نقاط الذبيح الموجودة في قرى مركز سوهاج مثل مجزر الصلعا ومجزر جزيرة شندويل والمواعيد الجديدة للعمل في ظل تشغيل مجزر سوهاج العمومي.

وقد أبدى الجزارين تعاونهم الكامل والتزامهم بقوانين العمل والحفاظ على نظام ونظافة المجزر وحسن استخدام المعدات الحديثة الموجودة بالمجزر.

يأتي هذا الإجتماع في ضوء التجهيزات النهائية قبل افتتاح المجزر تحت رعاية معالي الوزير اللواء طارق راشد محافظ سوهاج.

وفي اطار توجيهات الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومعالي المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والأستاذ الدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وصرح الدكتور أحمد حمدي أنه في خلال شهر أبريل الحالي سيتم إن شاء الله افتتاح مجزر سوهاج العمومي النصف آلي وكذلك مجزر أخميم النصف آلي.

مما يساهم كثيرا في استيعاب إكبر عدد من المذبوحات بشكل آمن ومطابق للمعايير الدولية والصحية ضمن خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة المجازر.

يأتي هذا في ضوء الدور المنوطة به مديرية الطب البيطري في الإشراف الفني البيطري علي المجازر والتأكد من خروج لحوم صحية وسليمة للأسواق وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية المسؤولة مالياً وإداريا عن المجازر.

حضر الاجتماع رئيس شعبة الجزارين الحاج مؤمن أحمد حامد والوفد المرافق له ومن الطب البيطري كلاً من دكتور وليد محمود قائم بأعمال مدير إدارة المجازر ودكتور ريمون فايز ودكتور حسام أمين ودكتور عصام حمدي أطباء إدارة المجازر.