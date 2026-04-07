قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مع استمرار تهديدات ترامب.. هل يتفاقم التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران؟
أخبار السيارات| أسعار دايو لانوس في سوق المستعمل.. هيونداي تقدم سيارة Exter الجديدة.. 5 سيارات ‏SUV‏ زيرو فئة المليون
رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر
150 جرام ذهب للمؤهل العالي.. قرية في المنيا تشعل الجدل بمبادرة غريبة لتيسير الزواج
أسباب رفض شحن كارت العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء
الأرصاد تحذر: سحب رعدية وأمطار غزيرة تضرب الإسكندرية وتمتد للوجه البحري
شطة يهاجم الكاف: تواطؤ في القرارات والهلال والأهلي والسنغال تعرضوا للظلم
قتيل ومصابون.. انفجار ضخم أسفل جسر الأمريكيتين في بنما
الغارات الأمريكية الإسرائيلية تدمر كنيسا يهوديا تاريخيا في طهران
ثواب الجلوس بعد الفجر إلى الشروق.. النبي أوصى به لجلب 7 أرزاق
مواجهة حاسمة بالدوري.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7 - 4 - 2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

شعبة القصابين في ضيافة الطب البيطري لافتتاح أول مجازر نصف آلية بسوهاج

جانب من الاجتماع بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

عقد الدكتور أحمد حمدي مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج إجتماعاً مع شعبة القصابين بسوهاج في إطار استعدادات المديرية لافتتاح مجزر سوهاج العمومي أول مجزر نصف آلي بمحافظة سوهاج ثم مجزر أخميم العمومي النصف آلي.

وتناول مدير عام الطب البيطري أهم التعليمات وأسس العمل التي سيتم إدارة المجزرين بناء عليها مثل مواعيد فتح المجزر ومنظومة نقل اللحوم والاستخدام الامثل للمعدات والأجهزة الحديثة المتوفرة بالمجزر، بالاضافة إلى اعادة تدوير المخلفات والاستغلال الجيد لمخلفات الذبيح.

الطب البيطري بسوهاج

كما تطرق الحديث عن موقف نقاط الذبيح الموجودة في قرى مركز سوهاج مثل مجزر الصلعا ومجزر جزيرة شندويل والمواعيد الجديدة للعمل في ظل تشغيل مجزر سوهاج العمومي.

وقد أبدى الجزارين تعاونهم الكامل والتزامهم بقوانين العمل والحفاظ على نظام ونظافة المجزر وحسن استخدام المعدات الحديثة الموجودة بالمجزر.

يأتي هذا الإجتماع في ضوء التجهيزات النهائية قبل افتتاح المجزر تحت رعاية معالي الوزير اللواء طارق راشد محافظ سوهاج.

وفي اطار توجيهات الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومعالي المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والأستاذ الدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وصرح الدكتور أحمد حمدي أنه في خلال شهر أبريل الحالي سيتم إن شاء الله افتتاح مجزر سوهاج العمومي النصف آلي وكذلك مجزر أخميم النصف آلي.

مما يساهم كثيرا في استيعاب إكبر عدد من المذبوحات بشكل آمن ومطابق للمعايير الدولية والصحية ضمن خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة المجازر.

يأتي هذا في ضوء الدور المنوطة به مديرية الطب البيطري في الإشراف الفني البيطري علي المجازر والتأكد من خروج لحوم صحية وسليمة للأسواق وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية المسؤولة مالياً وإداريا عن المجازر.

حضر الاجتماع رئيس شعبة الجزارين الحاج مؤمن أحمد حامد والوفد المرافق له ومن الطب البيطري كلاً من دكتور وليد محمود قائم بأعمال مدير إدارة المجازر  ودكتور ريمون فايز  ودكتور حسام أمين ودكتور عصام حمدي أطباء إدارة المجازر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل الدراسة الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية|توضيح عاجل

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

التقلبات الجوية

لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة | ماذا سيحدث؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية؟|التعليم تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 بالمدارس.. قرار نهائي من التعليم

ميدو

بعد حبس نجله… أول تعليق من ميدو في أحدث ظهور له

ترشيحاتنا

ملتقى الهناجر الثقافى

الجمعة.. «العندليب صوت لا يغيب وحنين لا ينطفئ» بملتقى الهناجر الثقافي

اوقاف الشرقية

مدير أوقاف الشرقية يترأس لجنة اختبار المسابقة العالمية للقرآن الكريم بحضور الطاروطي

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها في عيد ميلاد جومانا مراد

بالصور

بعد ارتفاعات الأسعار.. أرخص سيارة زيرو تقدمها شيري في مصر

شيرى اريزو 5
شيرى اريزو 5
شيرى اريزو 5

تخبطات سعرية.. أرخص سيارتين أتوماتيك زيرو في مصر

أرخص سيارتين أتوماتيك
أرخص سيارتين أتوماتيك
أرخص سيارتين أتوماتيك

أسعار كيا سبورتاج موديل 2020 المستعملة في مصر

كيا سبورتاج
كيا سبورتاج
كيا سبورتاج

تعرف على مواصفات السيارة N°7‎ الـ SUV منDS ‎‏ ‏الفرنسية

 DS N°7
 DS N°7
 DS N°7

فيديو

هبة عبد الغني

أبرز تصريحات هبة عبد الغني: كواليس رأس الأفعى.. الغناء مجرد هواية.. وتفاصيل مؤثرة عن وفاة والدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

المزيد