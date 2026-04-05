رئيس جامعة سوهاج: تقديم خدمات تشخيصية دقيقة ومتقدمة لمرضى القلب بمحافظات الصعيد

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن وحدة التصوير الطبي للقلب بقسم الأشعة التشخيصية والتداخلية بالمستشفيات الجامعية تمثل إضافة طبية متطورة للمنظومة الصحية، حيث تسهم بشكل كبير في تقديم خدمات تشخيصية دقيقة ومتقدمة لمرضى القلب بسوهاج ومحافظات الصعيد.

واشار إلى أن الجامعة تحرص على دعم الوحدات الطبية المتخصصة وتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات بما يساهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور محمد نصر الدين حمدون عميد كلية الطب البشري، ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، أن وحدة التصوير الطبي للقلب منذ تأسيسها في سبتمبر 2023 حققت نجاحات رائدة وسباقة باستخدام أحدث التقنيات العالمية في تصوير القلب والشرايين التاجية.

وبعضها يُستخدم لأول مرة في المستشفيات الجامعية بصعيد مصر، مما ساهم في تشخيص العديد من الحالات بدقة عالية ودعم القرار الطبي والعلاجي للمرضى.

وأشار الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى أن الوحدة تضم أحدث أجهزة الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، التي تتجاوز قيمتها ١٣٠ مليون جنيه حيث يتم العمل على جهاز الأشعة المقطعية Aquilion 160 بمستشفى الطوارئ.

وجهاز Revolution Evo 128 بالمستشفى القديم، بالإضافة إلى جهازي الرنين المغناطيسي Siemens 1.5T بمستشفى الطوارئ و Philips 1.5T بالمستشفى القديم بعد تحديثه، وهو ما يساهم في تقديم خدمات تشخيصية متكاملة لحالات القلب والشرايين.

وأضاف الدكتور عمرو الشريف نائب مدير المستشفى ومدير الوحدة، أن وحدة تصوير القلب استقبلت منذ إنشائها 967 حالة شملت 650 فحص مقطعية على الشرايين التاجية، و167 فحص مقطعية لحالات التشوهات الخلقية بالقلب، و12 فحص للشريان الأورطي.

وذلك إلى جانب 59 فحص رنين مغناطيسي على القلب وشرايين الصدر، مؤكدًا أن الوحدة تقدم خدماتها للحالات المحجوزة داخل المستشفى والخارجية وحالات التأمين الصحي وفق أحدث البروتوكولات الطبية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد زاكي رئيس قسم الأشعة، أنه تم استحداث عدد من بروتوكولات الفحص المتقدمة بالوحده لتناسب مختلف الحالات الإكلينيكية، من بينها بروتوكول تصوير القلب الموجه برسم القلب للأطفال المصابين بالتشوهات الخلقية، وبروتوكول تصوير الشرايين التاجية بعد تركيب الدعامات.

بالإضافة إلى تطوير فحوصات الرنين المغناطيسي بإضافة Flow sequences لتشخيص ضيق وارتجاع الصمامات، مما يعزز دقة التشخيص ويرفع كفاءة الخدمة الطبية.

ومن الجدير بالذكر ان الفريق الطبي بالوحدة يضم الدكتور عبدالرحمن فوده مدرس مساعد، والأطباء المقيمين أسامة عصام، عبدالعزيز علي، أحمد أبو الدهب.

وذلك إلى جانب فنيي الوحدة مصطفى وهب الله، مصطفى محمود، محمد الشريف، أحمد فراج، وهيئة التمريض مستر أحمد عبدالعزيز.