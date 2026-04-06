مصرع 5 أشخاص وإصابة فتاة من أسرة واحدة في حادث تصادم بصحراوي سوهاج

شهد الطريق الصحراوي الغربي بدائرة محافظة سوهاج حادثًا مأساويًا، أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة فتاة، جميعهم من أسرة واحدة، في واقعة أليمة خيمت بالحزن على الأهالي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، بالقرب من مصنع الأسمنت بحري مدخل جهينة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف، إلى جانب قوات الحماية المدنية والإنقاذ البري، حيث تبين من الفحص المبدئي أن التصادم وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بإحدى السيارتين، ما أدى إلى وقوع الحادث بشكل مفاجئ وقوة الاصطدام.

وأسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص في الحال، وهم:" ممدوح م.أ 30 عامًا، جواهرجي، والطفل محمد م.م 6 أشهر، وصباح م.م 65 عامًا، ودينا أ.م 27 عامًا، ودنيا أ.م 24 عامًا، بينما أُصيبت دينا م.ر 19 عامًا بإصابات متفرقة بالجسم".

وتم نقل المصابة إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بالكوامل؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتها الصحية، فيما تم نقل الجثامين إلى مستشفى جهينة المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.