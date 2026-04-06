قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: نرفض المساس بسيادة الدول العربية ونحذر من اضطراب أسواق الطاقة عالميا
رئيس الوزراء ونظيره المغربي يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية
اغتيال أصغر باقري.. إسرائيل تعلن استهداف قائد بارز بالحرس الثوري داخل إيران
نواب يعلنون رفضهم مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة
من الشراكة الاستراتيجية إلى التنسيق الإقليمي.. تفاصيل اتصال الرئيس السيسي ورئيس وزراء إسبانيا
الإعلاميين : استدعاء علا شوشة ومعد ومخرج برنامج الشفرة للتحقيق في مخالفات مهنية
الحرس الثوري يستهدف قاعدة للجنود الأمريكيين في الكويت
3,2 % انخفاضا في قيمة الواردات خلال شهر يناير 2026
الأردن يعلن استهداف أراضيه بصاروخ و3 مسيرات الـ24 ساعة الماضية
طوارئ في الاحتلال .. نقل 163 إسرائيليا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
باب رزق.. 1820 فرصة عمل برواتب مجزية خلال إبريل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع 5 أشخاص وإصابة فتاة من أسرة واحدة في حادث تصادم بصحراوي سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد الطريق الصحراوي الغربي بدائرة محافظة سوهاج حادثًا مأساويًا، أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة فتاة، جميعهم من أسرة واحدة، في واقعة أليمة خيمت بالحزن على الأهالي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، بالقرب من مصنع الأسمنت بحري مدخل جهينة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف، إلى جانب قوات الحماية المدنية والإنقاذ البري، حيث تبين من الفحص المبدئي أن التصادم وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بإحدى السيارتين، ما أدى إلى وقوع الحادث بشكل مفاجئ وقوة الاصطدام.

وأسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص في الحال، وهم:" ممدوح م.أ 30 عامًا، جواهرجي، والطفل محمد م.م 6 أشهر، وصباح م.م 65 عامًا، ودينا أ.م 27 عامًا، ودنيا أ.م 24 عامًا، بينما أُصيبت دينا م.ر 19 عامًا بإصابات متفرقة بالجسم".

وتم نقل المصابة إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بالكوامل؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتها الصحية، فيما تم نقل الجثامين إلى مستشفى جهينة المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج الصحراوي حادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

