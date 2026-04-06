جامعة سوهاج تواصل بناء القيادات وتكرم المشاركين ببرنامج الترشح لمنصب عميد

كرم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أعضاء هيئة التدريس المجتازين للدورة الثامنة لبرنامج الترشح لمنصب عميد، من كليات الطب والهندسة والزراعة والطب البيطري والآداب والتربية النوعية والحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وذلك بمقر مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجديد، بحضور الدكتور عنبر محمود مدير المركز.

واكد النعماني أن الجامعة تضع إعداد وتأهيل القيادات الأكاديمية على رأس أولوياتها، إيمانًا بأن القيادة الواعية تمثل حجر الأساس في تحقيق التطوير المؤسسي الشامل.

وتوفير برامج تدريبية متطورة تواكب متطلبات العصر، بما يعزز من تنافسية الجامعة ويرتقي بمستوى الأداء داخل مختلف القطاعات.

وأوضح الدكتور عنبر محمود انه شارك بالبرنامج التدريبي ١١ عضو هيئة التدريس وتضمن ١٠ جلسات تدريبية مستقلة قام بتقديمها عدد من الخبراء المتخصصين ومنهم الدكتور خالد عمران والدكتور حسين طه نواب رئيس الجامعة المحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعة والدكتور عثمان محمود عميد كلية الحقوق والدكتور عنبر محمود مدير المركز.

وتم عمل تقييم قبلي وبعدي للمشاركين لقياس أثر التدريب كما تم تقييم عناصر التدريب المختلفة.

ومن الجدير بالذكر ان البرنامج تناول اهم محاور ومقترحات التطوير بقطاع التعليم والطلاب والدراسات والبحوث وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وعرض لاهم الجوانب المالية والقانونية والإدارية في الجامعات، كما اشتمل على تدريب المشاركين على اهم مهارات القيادة وحل المشكلات وإدارة الازمات كما تم القاء عرض اهم القضايا الدولية وطرق مكافحة الفساد ومناقشة مقترحات تنمية الموارد الذاتية بالجامعات.