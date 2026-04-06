الرئيس السيسي: نرفض المساس بسيادة الدول العربية ونحذر من اضطراب أسواق الطاقة عالميا
رئيس الوزراء ونظيره المغربي يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية
اغتيال أصغر باقري.. إسرائيل تعلن استهداف قائد بارز بالحرس الثوري داخل إيران
نواب يعلنون رفضهم مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة
من الشراكة الاستراتيجية إلى التنسيق الإقليمي.. تفاصيل اتصال الرئيس السيسي ورئيس وزراء إسبانيا
الإعلاميين : استدعاء علا شوشة ومعد ومخرج برنامج الشفرة للتحقيق في مخالفات مهنية
الحرس الثوري يستهدف قاعدة للجنود الأمريكيين في الكويت
3,2 % انخفاضا في قيمة الواردات خلال شهر يناير 2026
الأردن يعلن استهداف أراضيه بصاروخ و3 مسيرات الـ24 ساعة الماضية
طوارئ في الاحتلال .. نقل 163 إسرائيليا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
باب رزق.. 1820 فرصة عمل برواتب مجزية خلال إبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استدراج مُحكم وسرقة بالإكراه.. بلوجر شهير يقع ضحية فتاة غامضة في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج واقعة مثيرة، بعدما تعرض بلوجر شهير لواقعة سرقة بالإكراه عقب استدراجه من قبل فتاة ادعت رغبتها في التعامل معه لأغراض العمل والدعاية والإعلان، قبل أن يتحول اللقاء إلى كمين مُحكم انتهى بسرقة متعلقاته الشخصية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الكوامل، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص بتعرضه لواقعة سرقة بالإكراه بدائرة القسم.

وبالفحص وسماع أقوال المجني عليه، تبين أنه يعمل في مجال التصوير والدعاية والإعلان، وأن فتاة تُدعى "أمنية ص.ع" تواصلت معه بزعم رغبتها في تنفيذ جلسة تصوير دعائية بمنطقة الكوامل، وجرى بينهما اتفاق مبدئي على تفاصيل العمل.

وأضاف أنه بتاريخ 1 أبريل الجاري، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، تقابل معها بالقرب من محيط جامعة خاصة بدائرة القسم، حيث طلبت منه التوجه إلى موقع آخر بحجة أنه مكان مناسب للتصوير.

وخلال سيرهما، فوجئ بتعرضه للاعتداء من قبل أحد الأشخاص، والذي تمكن من سرقة هاتفه المحمول من طراز “iPhone 14 Pro Max”، بالإضافة إلى حقيبة سوداء كانت بحوزته.

وأوضح المجني عليه أن الواقعة لم تتوقف عند هذا الحد، حيث فوجئ بعد أقل من نصف ساعة فقط من الحادث بقيام الجناة بالاستيلاء على حساباته الشخصية، في واقعة تُشير إلى تخطيط مُسبق وتنفيذ مُحكم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة في ذات اليوم بقسم شرطة الكوامل، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث وضبط المتهمين.

وتواصل الجهات المعنية إجراء التحريات اللازمة، فيما ناشد المجني عليه المواطنين ممن لديهم أي معلومات بشأن الواقعة أو المتورطين فيها سرعة الإبلاغ، للمساهمة في كشف غموض الحادث وضبط الجناة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

إبراهيم عبد الجواد

بعد الفوز علي المصري ..إبراهيم عبد الجواد يتغني بثنائي الزمالك

آخر التطورات والمستجدات من أمام معبر رفح

معبر رفح

استعدادات في معبر رفح لاستقبال دفعات جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين

الموانئ

أستاذ هندسة النقل: مصر عززت مكانتها كمحور للتجارة من خلال تطوير الموانئ

بالصور

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية
القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية
القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

قبل شم النسيم.. أضرار كارثية لتناول الفسيخ

بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ
بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ
بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها في عيد ميلاد جومانا مراد

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت

قبل شم النسيم.. طريقة عمل الرنجة بالطحينة

قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة

فيديو

القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد