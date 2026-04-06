استدراج مُحكم وسرقة بالإكراه.. بلوجر شهير يقع ضحية فتاة غامضة في سوهاج

شهدت محافظة سوهاج واقعة مثيرة، بعدما تعرض بلوجر شهير لواقعة سرقة بالإكراه عقب استدراجه من قبل فتاة ادعت رغبتها في التعامل معه لأغراض العمل والدعاية والإعلان، قبل أن يتحول اللقاء إلى كمين مُحكم انتهى بسرقة متعلقاته الشخصية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الكوامل، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص بتعرضه لواقعة سرقة بالإكراه بدائرة القسم.

وبالفحص وسماع أقوال المجني عليه، تبين أنه يعمل في مجال التصوير والدعاية والإعلان، وأن فتاة تُدعى "أمنية ص.ع" تواصلت معه بزعم رغبتها في تنفيذ جلسة تصوير دعائية بمنطقة الكوامل، وجرى بينهما اتفاق مبدئي على تفاصيل العمل.

وأضاف أنه بتاريخ 1 أبريل الجاري، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، تقابل معها بالقرب من محيط جامعة خاصة بدائرة القسم، حيث طلبت منه التوجه إلى موقع آخر بحجة أنه مكان مناسب للتصوير.

وخلال سيرهما، فوجئ بتعرضه للاعتداء من قبل أحد الأشخاص، والذي تمكن من سرقة هاتفه المحمول من طراز “iPhone 14 Pro Max”، بالإضافة إلى حقيبة سوداء كانت بحوزته.

وأوضح المجني عليه أن الواقعة لم تتوقف عند هذا الحد، حيث فوجئ بعد أقل من نصف ساعة فقط من الحادث بقيام الجناة بالاستيلاء على حساباته الشخصية، في واقعة تُشير إلى تخطيط مُسبق وتنفيذ مُحكم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة في ذات اليوم بقسم شرطة الكوامل، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث وضبط المتهمين.

وتواصل الجهات المعنية إجراء التحريات اللازمة، فيما ناشد المجني عليه المواطنين ممن لديهم أي معلومات بشأن الواقعة أو المتورطين فيها سرعة الإبلاغ، للمساهمة في كشف غموض الحادث وضبط الجناة.