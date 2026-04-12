من 450 إلى 500 جنيه.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

عرض برنامج صباح البلد، المُذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير ومحمد جوهر، تقرير فيديو عن أسعار اللحوم في الأسواق اليوم.

وقالت مراسلة القناة نورهان عادل، إنها موجودة في منطقة مصر الجديدة لمعرفة أسعار اللحوم الحمراء اليوم في الأسواق، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الأشقاء المسيحيين.

وأضاف صاحب محل لحوم أن أسعار اللحوم تشهد تغيرات مستمرة، وأن السوق يعتمد على العرض والطلب، مشيرًا إلى أن سعر اللحوم البقري يتراوح بين 400 و500 جنيه.

وأوضح أن اللحوم التي يبلغ سعرها 400 جنيه تكون مناسبة للشوي أو لـ"كباب حلة"، كما أشار إلى أن سعر الكبدة يصل إلى 500 جنيه، والريش إلى 480 جنيهًا.