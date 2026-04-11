ضبط 12.6 طن أسماك مملحة ومقطعات لحوم ودواجن فاسدة بالجيزة.. صور

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة استمرار الحملات الرقابية على الأسواق ومحال تداول اللحوم والمنتجات الحيوانية وأماكن بيع الأسماك الطازجة والمجمدة والمملحة خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال أعياد الأقباط وشم النسيم والتعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات بما يضمن توفير غذاء آمن وسليم للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

جاءت تصريحات المحافظ خلال اطلاعه على استعدادات مديرية الطب البيطري للتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.



وأضاف المحافظ أنه تم وقف الإجازات للأطباء العاملين بإدارات التفتيش مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتكثيف الحملات على الأسواق العامة والخاصة خاصة منافذ عرض وبيع الأسماك للتأكد من سلامة المنتجات إلى جانب تكثيف أعمال المراقبة على مدار الساعة.

وأشار إلى تكثيف الحملات على جميع محلات بيع الأسماك والثلاجات التي تقوم بتخزينها وكذلك مصانع تصنيع الأسماك المدخنة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية السليمة في عمليات التصنيع والتخزين .



زوجه المحافظ بتكثيف الحملات على شوادر بيع الأسماك والتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة المسطحات للمرور على النوادي والبواخر النيلية التي تنظم رحلات جماعية، للتأكد من سلامة الوجبات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فارس، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة أن الحملات التي نفذتها مديرية الطب البيطري بالجيزة بالتعاون مع مباحث التموين اسفرت خلال الفترة من 4 إلى 9 أبريل 202 عن ضبط 12 طنًا و683 كجم من المضبوطات المتنوعة شملت هياكل دواجن ومقطعات ومصنعات لحوم وأسماك مملحة (فسيخ) فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب كميات من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية.