محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين وخطط التطوير | صور

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة لقاءً موسعًا مع أعضاء المجلسين عن دوائر شمال الجيزة والتي تشمل إمبابة وكرداسة والوراق وأوسيم ومنشأة القناطر وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك ومناقشة خطط العمل المستقبلية وبحث الطلبات المقدمة من المواطنين والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها.

وشهد اللقاء استعراض عدد من الملفات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين جاء في مقدمتها ملف الصرف الصحي حيث ناقش الاجتماع مشكلة الطفوحات بقرية برك الخيام والطاقة التصميمية للمحطة التي تخدم القرية والبالغة 25.9 ألف م³ يوميًا ودعمها بعدد 3 بدالات لترتفع طاقتها الحالية إلى نحو 39 ألف م³ يوميًا إلا أنها لا تزال غير كافية في ظل الزيادة السكانية والتوسعات العمرانية غير المخططة.

وأكد المحافظ أنه جاري دراسة خطة التوسعات المستقبلية بمحطة برك الخيام بالتنسيق مع الجهات المعنية تمهيدًا لإنهاء المشكلة بشكل جذري خلال الفترة المقبلة .

كما تناول الاجتماع أوضاع الصرف الصحي بمنطقة بشتيل حيث وجّه المحافظ بضرورة إيجاد حلول عاجلة للتعامل مع المشكلات الحالية لحين الانتهاء من الدراسات المستقبلية والوصول إلى حلول جذرية ومستدامة.

وناقش المحافظ مع مسؤولي الجهاز التنفيذي موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز ومدينة منشأة القناطر خاصة المناطق المحرومة ودراسة إمكانية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإدراجها ضمن خطط العمل المستقبلية إلى جانب تمهيد الطرق الداخلية لتيسير الحركة المرورية.

كما وجّه بسرعة الانتهاء من مقايسة تطوير شبكة الصرف الصحي بسوق السمك بمنطقة المنيرة ودراسة إعداد مخططات تفصيلية للقرى التي لها مخططات استراتيجية وفق الاشتراطات البنائية المؤقتة لحين اعتمادها من الجهات المختصة.

وتناول الاجتماع كذلك مناقشة موقف شبكة الصرف الصحي يمدينتي العمال والتحرير بإمبابة لتطوير ورصف الشوارع ببلاط الإنترلوك موجها بحصر القرى المنتهية المرافق تمهيدًا لإدراج شوارعها خطة الرصف ببلاط الانترلوك ضمن خطط التطوير المستقبلية .

وفي قطاع الصحة تناول الاجتماع أوضاع مستشفى أوسيم المركزي ومستشفيات وردان وبني سلامة والوحدة الصحية بناهيا، حيث وجّه المحافظ بضرورة التأكد من توافر الأطقم الطبية والتمريض بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وذلك لحين إدراج المحافظة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما تطرق الاجتماع إلى خطة تطوير مزلقاني الكوم الأحمر وبرطس لتحقيق السيولة المرورية بما يضمن سلامة المواطنين مع التأكيد على إجراء معاينات ميدانية للمواقع المقترحة.

وفي ملف الأسواق العشوائية وجّه المحافظ بوضع جدول زمني لإقامة سوق حضاري بمنطقة البراجيل بالمنيرة الغربية لنقل الباعة من سوق العروبة العشوائي مع تكليف رؤساء الأحياء برفع الإشغالات وفتح الحركة المرورية لحين الانتهاء من المشروع.

كما وجه المحافظ بإعداد مقايسة تقديرية لإنشاء سور نيوجيرسي على الرياح الناصري بطريق الحسنايين – ذات الكوم للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين .

حضر اللقاء السيد محمد نور الدين السكرتير العام والسيد محمد مرعي السكرتير العام المساعد إلى جانب السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وهم: طارق الطويل، خالد تامر طايع ، محمود مرجان، ياسر عرفة ، مجدي الطويل ،هند رشاد، أحمد العجوز ، وليد المليجي.