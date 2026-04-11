محافظ الجيزة يتفقد الحالة العامة للنظافة والطرق بمركزي كرداسة وأوسيم

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بجولة تفقدية لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركزي أوسيم وكرداسة.

وشملت جولة المحافظ تفقد عدد من المحاور والطرق الحيوية من بينها طريق المريوطية ومصرف اللبيني، وامتداد طريق أحمد عرابي المار بطريق البراجيل، والمؤدي إلى قريتي كومبرة وكفر حكيم، للوقوف على مستوى النظافة العامة والانضباط بالشوارع.

وخلال جولته بمركز كرداسة شدد المحافظ على ضرورة إعداد خطة عمل يومية واضحة لمنظومة النظافة على أن يتم موافاته بها بشكل دوري مؤكدًا أهمية رفع تجمعات مخلفات الرتش المتواجدة على جسر ترعة المريوطية أسفل محور 26 يوليو وكذلك بطريق مصرف اللبيني، مع تكثيف الحملات لمنع إلقاء المخلفات.

كما وجه المحافظ بإعداد كمائن لضبط السيارات المخالفة التي تقوم بإلقاء المخلفات عشوائيًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها حفاظًا على المظهر الحضاري.

في ذات السياق شدد المحافظ على ضرورة التنسيق مع مديرية الري للإسراع في تطهير مصرف السرو ورفع المخلفات أولًا بأول لما يمثله من أهمية بيئية وصحية للمواطنين.

وخلال تفقده لقرية البراجيل وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف المتبقية بطريق أحمد عرابي بما يسهم في تحسين حركة المرور والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

كما أكد المحافظ على ضرورة رفع مخلفات القمامة بشكل دوري ومنتظم وعدم السماح بتراكمها مرة أخرى.