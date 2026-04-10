محافظ الجيزة يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة ملفات العمل بحي العمرانية

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملفات العمل والخدمات المقدمة للمواطنين في حي العمرانية وذلك في إطار حرصه على رفع مستوى الخدمات وتسريع وتيرة العمل بمختلف الملفات.

جاء ذلك بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد نور الدين السكرتير العام ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ واللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية ونوابه.

وخلال الاجتماع تابع محافظ الجيزة جهود حي العمرانية في متابعة حالة الشارع وإزالة الإشغالات ومنع تعديات المحال والأسواق العشوائية بما يسهم في تسهيل حركة المركبات والمارة، مشدداً على ضرورة تحسين الحالة العامة بشارعي العدوي سليم والدكتور لاشين استجابةً لشكاوى المواطنين.

كما تابع المحافظ موقف ملف التصالح وتقنين التعديات مؤكدًا ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لبيان موقف عدد من قطع الأراضي المتعدى عليها للبت في طلبات التصالح المقدمة بشأنها.

ووجّه المحافظ بضرورة الالتزام بجداول الصيانة ورفع كفاءة سلالم المشاة بمحور الفريق كمال عامر والمصاعد الخاصة بها مع مراعاة توفير الإضاءة الملائمة لحركة المواطنين مع الالتزام بقرارات ترشيد استهلاك الكهرباء.

وفي ملف النظافة وجّه المحافظ رئيس الحي بالتنسيق مع أحياء الطالبية وحي جنوب الجيزة لوضع آلية لمنع تراكم المخلفات بشارع عبدالله كامل مشددًا على ضرورة التعاون بين الأحياء لتطوير منظومة العمل وتحقيق مصلحة المواطن.

وكلف المحافظ بتكثيف جهود التصدي لعربات الكارو والتروسيكلات التي تقوم بإلقاء المخلفات بالطريق العام وضبطها والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى أنه تم ضبط 18 مركبة خلال الشهر الماضي بحي العمرانية ومؤكدًا علي أهمية مضاعفة الجهود لما تمثله تلك المخالفات من تأثير سلبي على مستوى النظافة والمظهر الحضاري للشوارع.

كما اطمأن المحافظ على موقف السيارات والمعدات بإدارة الحملة موجّهًا بتوفير العدد الكافي من السائقين وإجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات لتحقيق أقصى استفادة منها مع تشديد الرقابة على شركات النظافة العاملة بالحي لضمان تنفيذ المهام المكلفة بها.

وبحث المحافظ سبل تعزيز إيرادات الحي والتي تشمل الحدائق والساحات والمواقف والتسويق والإعلانات ورخص المحال والإشغالات والأسواق موجّهًا بتعظيم الاستفادة من حصيلة تلك الإيرادات وتخصيصها لدعم الخدمات المقدمة لسكان الحي.

كما كلّف المحافظ ببحث موقف عدد من قطع الأراضي وبيان ولايتها وموقفها من مشروعات التطوير تمهيدًا لتخصيصها لإقامة مشروعات خدمية تعود بالنفع على المواطنين.