محافظ الجيزة يناقش ضبط منظومة الإعلانات لتعظيم الموارد

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماع اللجنة العليا للإعلانات لبحث عدد من الملفات الخاصة بتنظيم منظومة الإعلانات بنطاق المحافظة بما يحقق الانضباط ويحافظ على المظهر الحضاري ويسهم في تعظيم الموارد المالية للمحافظة.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة مدى إمكانية منح تراخيص جديدة للمساحات الإعلانية إلى جانب دراسة التظلمات المقدمة من بعض المعلنين فضلًا عن طرح مواقع إعلانية جديدة بعد دراستها فنيًا وقانونيًا بما يحقق التوازن بين متطلبات التنظيم وتعظيم العائد الاقتصادي للمحافظة.



وتناول الاجتماع بحث عدد من الطلبات المقدمة من المعلنين بأحياء الدقي والعجوزة وإمبابة وبولاق الدكرور وذلك في إطار تحقيق مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص في منح التراخيص ووفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لمنظومة الإعلانات.



وشدد محافظ الجيزة خلال الاجتماع على ضرورة تحقيق أقصى استفادة من المواقع الإعلانية المتاحة بنطاق المحافظة بما يضمن الاستغلال الأمثل لها وفق الاشتراطات والضوابط المحددة مع الحفاظ على الهوية البصرية والمظهر الحضاري للشوارع والميادين.



وأكد الدكتور أحمد الأنصاري أن المحافظة حريصة على تطوير منظومة الإعلانات بما يحقق الانضباط في منح التراخيص ويضمن تعظيم الموارد مع التصدي لأي مخالفات أو إعلانات عشوائية يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.